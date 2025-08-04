Мы не могли пройти мимо такого события и подготовили для вас список причин, почему стоит обязательно посмотреть эту ленту, если вы еще сомневаетесь.

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Фестивальные триумфы

Мировая премьера фильма состоялась на культовом американском фестивале "Сандэнс", по результатам которого Мстислав Чернов был награжден призом за лучшую режиссерскую работу. Украинская премьера прошла в рамках фестиваля документального кино Docudays UA, где картина стала главным триумфатором, выиграв не только основной конкурс, но и призы зрительских симпатий и правозащитного жюри. Также фильм вошел в программы престижного международного кинофестиваля в Карловых Варах и отечественного Миколайчук Open.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Отзывы прессы

Кинокритики со всего мира восприняли фильм чрезвычайно тепло, что отражается в положительных отзывах и высоких рейтингах на платформах-агрегаторах: 88 % на Metacritic и 96 % на Rotten Tomatoes. Издание The Times назвало "2000 метров до Андреевки" "важнейшим фильмом года", а IndieWire – "одним из самых сильных кинематографических свидетельств о войне, которые когда-либо фиксировала документалистика".

Иммерсивный опыт

"2000 метров до Андреевки" с первых минут погружает своих зрителей в водоворот боевых действий, позволяя почувствовать то, что приходится переживать нашим защитникам и защитницам ежедневно. Благодаря правдивости документального метода и тому, что часть событий снята на GoPro прикреплены к шлемам воинов, просмотр превращается в незабываемый иммерсивный опыт. Лента дает возможность познакомиться с группой военных, увидеть мир их глазами, почувствовать их боль и разделить радость от их победы.

Бурные эмоции

Как и "20 дней в Мариуполе", новая работа Мстислава Чернова вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным. Она дарит широкий спектр очень мощных эмоций от восхищения спасенным котиком до пронзительной боли от осознания той цены, которую военные платят за каждые отвоеванные метры нашей земли. На просмотр картины надо морально настроиться, а после его завершения понадобится некоторое время, чтобы вернуться к реальности.

Сверхважная тема

Мстислав Чернов стремится показать не столько боевые действия, сколько людей, которые принимают в них участие. Каждый воин здесь не просто имя в списке, а живой человек со своими особенностями, переживаниями, амбициями, мечтами и страхами. Как и легендарный роман Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен", "2000 метров до Андреевки" демонстрирует страшную цену каждого маленького продвижения или временного затишья. Лента заставляет видеть не только цифры, на сколько метров продвинулись наши военные, а людей, которые жертвуют своей жизнью за эти цифры.