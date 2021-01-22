Украинская актриса Лилия Ребрик развеселила поклонников в сети. Кинозвезда решила рассказать, как проходит ее обычное утро дома, и как его показывают в кино. И это может точно быть темой для мема "ожидание/реальность".

Идеальное утро Лилии Ребрик

В своем блоге Лилия Ребрик часто делится с поклонниками личной информацией и кадрами, сделанными на съемочной площадке. В новом посте актриса описала идеальное зимнее утро, о котором мечтает каждая женщина.

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"Единственное, чего хочется, – это выпить чашечку горячего лате, лечь в красивом шелковом халате в теплую постель, чтобы волосы идеально расчесаны, и маникюр идеальный... И вот так лежать, лежать и лежать целый день! Но так только в кино бывает, что просыпаешься с идеально нарисованными губами, как на фото, с накрашенными миллиметр в миллиметр ресницами, с уложенными волосами, как из салона красоты, и в выглаженном халатике", – поделилась она.



Лилия Ребрик на съемках новой ленты / Фото Instagram / @liliia.rebrik

Утро Лилии Ребрик: что происходит на самом деле

Но все в жизни соответствует мему "ожидание/реальность". Поэтому после рассказа о безупречном утре Лилия Ребрик откровенно поделилась, как все выглядит на самом деле.

"На деле все иначе: вскочил в панике в 8 утра, потому что на выходной неделе привычка просыпаться в 4:07 не отпускает. И у тебя колотится сердце, потому что боишься, что проспал. Двое детей особо расслабиться утром тоже не дадут: пора завтрак готовить, а потом проконтролировать надо, чтобы все умылись, переоделись, к дистанционному обучению подготовились, а дальше уже и собака просится на прогулку", – отметила она.

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Когда же все будничные хлопоты остаются позади, казалось бы, можно вернуться в постель и отдохнуть. Однако, как призналась Лилия Ребрик, это ей удается делать только на съемочной площадке.

День уже начался, и полежать можно будет разве что с накрашенными ресницами и красивой прической только во время съемок в кино,

– добавила она.

В каком проекте Лилия Ребрик снимается, пока неизвестно. Однако кадры со съемок уже привлекли внимание ее поклонников.



Лилия Ребрик на съемках нового проекта / Фото Instagram / @liliia.rebrik