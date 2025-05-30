Самый успешный игровой ремейк Disney: что нужно знать о новом фильме "Лило и Стич"

Научно-фантастическая комедия "Лило и Стич" является игровым римейком анимационного одноименного фильма 2002 года. Любимые персонажи вернулись на экраны и уже покоряют как зрителей, так и кинокритиков.

22 мая состоялась премьера фильма "Лило и Стич" в Украине – ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах. В материале Кино 24 узнавайте больше о сюжете, актерский состав и отзывы критиков.

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Оригинальный анимационный фильм о монстре-пришельце Стиче вышел в 2002 году. Это был режиссерский дебют для Криса Сандерса, который также работал над фильмами "Как приручить дракона", "Дикий робот". Тогда ленту высоко оценили критики и она вошла в список любимых мультфильмов для многих.

Сюжет фильма "Лило и Стич" 2025

События, что будут разворачиваться в игровом римейке, не слишком отличаться от оригинала. В центре – "Эксперимент 626" – голубой инопланетный монстр, которого создал сумасшедший ученый. В Межгалактическом совете его называют опасным и отправляют на необитаемый астероид. Но что-то идет не так и Стич оказывается на Гавайских островах.

Тем временем 6-летняя гавайская девочка Лило, которая потеряла родителей, чувствует себя очень одинокой. Она живет со старшей сестрой Нани, которая всячески пытается заботиться о Лило. Однажды девочка захотела взять из приюта собачку. Ее внимание привлек голубой малыш, которого Лило решает назвать Стичем.

"Лило и Стич": смотрите трейлер онлайн

Главную роль сыграла Майя Келоха, а его сестру – Синди Агудонг. Стича озвучил Крис Сандерс, как и в предыдущих фильмах.

Что говорят критики

IMDb – 7,0/10

Rotten Tomatoes – 69%

Metacritic – 55/100

Воспроизводя волшебный шарм оригинала, хотя и не совсем соответствуя его бурному воображению, "Лило и Стич" предстает как один из лучших римейков диснеевской классики,

– так звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Больше всего критике подвергли изменения, которые внесли в римейк по сравнению с оригинальным фильмом, а также неинтересный финал.

Однако в сети отмечают, что уважение к оригиналу сохранились, а трогательная атмосфера и химия между персонажами покорила как экспертов, так и зрителей. Фильм называют милым и волшебным, и таким, что точно удовлетворит поклонников оригинала.