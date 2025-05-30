22 травня відбулась прем'єра фільму "Ліло і Стіч" в Україні – стрічку вже можна переглянути в кінотеатрах. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про сюжет, акторський склад і відгуки критиків.

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Оригінальний анімаційний фільм про монстра-прибульця Стіча вийшов у 2002 році. Це був режисерський дебют для Кріса Сандерса, який також працював над фільмами "Як приручити дракона", "Дикий робот". Тоді стрічку високо оцінили критики й вона увійшла в список улюблених мультфільмів для багатьох.

Сюжет фільму "Ліло і Стіч" 2025

Події, що розгортатимуться в ігровому римейку, не надто відрізнятимуться від оригіналу. У центрі – "Експеримент 626" – блакитний інопланетний монстр, якого створив божевільний вчений. У Міжгалактичній раді його називають небезпечним і відправляють на безлюдний астероїд. Але щось йде не так і Стіч опиняється на Гавайських островах.

Тим часом 6-річна гавайська дівчинка Ліло, яка втратила батьків, відчуває себе дуже самотньою. Вона живе зі старшою сестрою Нані, яка всіляко намагається турбуватись про Ліло. Якось дівчинка захотіла взяти з притулку песика. Її увагу привернув блакитний малюк, якого Ліло вирішує назвати Стічем.

"Ліло і Стіч": дивіться трейлер онлайн

Головну роль зіграла Майя Келоха, а його сестру – Сінді Аґудонґ. Стіча озвучив Кріс Сандерс, як і в попередніх фільмах.

Що кажуть критики

IMDb – 7,0/10

Rotten Tomatoes – 69%

Metacritic – 55/100

Відтворюючи чарівний шарм оригіналу, хоча і не зовсім відповідаючи його бурхливій уяві, "Ліло і Стіч" постає як один з найкращих римейків діснеївської класики,

– так звучить консенсус критиків на Rotten Tomatoes.

Найбільше критиці піддали зміни, які внесли у рімейк порівняно з оригінальним фільмом, а також нецікавий фінал.

Проте у мережі відзначають, що повага до оригіналу збереглись, а зворушлива атмосфера і хімія між персонажами підкорила як експертів, так і глядачів. Фільм називають милим і чарівним, і таким, що точно задовольнить шанувальників оригіналу.