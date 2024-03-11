Знаменитости начали собираться на основное кинособытие года, среди них была Лиза. Для церемонии актриса выбрала изысканное платье и высокие каблуки.

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Лиза Коши упала на красной дорожке

Позируя перед папарацци, актриса опрометчиво шагала, потеряла равновесие и, в результате, упала и ушиблась. Этот неудачный момент был снят американской журналисткой и опубликован в соцсетях.

Киношники оперативно вмешались и подбежали к звезде, чтобы помочь ей восстановить равновесие и убедиться, все ли в порядке. Однако Лиза Коши удачно вышла из ситуации и продолжила радостно улыбаться и позировать перед папарацци.

96-я церемония Оскар происходит прямо сейчас

Продолжается 96-я церемония вручения премии Оскар в театре Долби в Лос-Анджелесе, Калифорния. Среди номинантов указана и украинская лента "20 дней в Мариуполе". Мы внимательно следим за событиями и будем делиться всеми деталями церемонии кинопремии Оскар-2024.