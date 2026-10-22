Майкл Джексон был лучшим любовником Лизы Мари Пресли: подруга раскрыла интимные секреты звезд

Казалось бы, личную жизнь Майкла Джексона давно разобрали по косточкам. Но Голливуд всегда может чем-то удивить. На этот раз под прицелом оказались не музыкальные таланты короля поп-музыки, а его способности в спальне. И, похоже, здесь он тоже был настоящей звездой.

Как сообщает Page Six, дочь Элвиса Пресли якобы не стеснялась обсуждать с подругой даже самые пикантные подробности своих браков. 73-летняя актриса Розанна Барр неожиданно раскрыла интимные подробности отношений покойной Лизы Мари Пресли с Майклом Джексоном и Николасом Кейджем.

Что Лиза Мари Пресли рассказывала о Майкле Джексоне

В интервью The Hollywood Reporter Розанна Барр вспомнила о дружбе с Лизой Мари Пресли, скончавшейся в 2023 году. По словам актрисы, дочь короля рок-н-ролла называла Майкла Джексона лучшим любовником в своей жизни.

"Она говорила, что он был лучшим из всех, с кем она когда-либо была. Он знал, что делает, и говорил ей все, что девушки хотят слышать", – заявила Барр.

Более того, актриса заверила, что Пресли откровенно рассказывала ей и об интимной жизни с Николасом Кейджем. Причем не ограничивалась романтическими подробностями, а якобы обсуждала даже физические особенности своих партнеров.

Что известно о скандальных браках Лизы Мари Пресли



Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли / Фото Getty Images



Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон поженились в 1994 году, однако уже через два года развелись. Интересно, что в посмертных мемуарах "From Here to the Great Unknown", опубликованных в 2024 году, певица утверждала, что у Джексона не было интимного опыта в начале их отношений. Несмотря на это, она вспоминала первые месяцы романа как один из самых счастливых периодов своей жизни.

А вот брак с Николасом Кейджем оказался значительно короче. Звезды поженились в 2002 году, но расстались менее чем через четыре месяца. В своих мемуарах Присцилла Пресли рассказывала, что во время одной из ссор на яхте Кейдж якобы выбросил в океан обручальное кольцо Лизы Мари стоимостью 65 тысяч долларов. Впоследствии актер приобрел кольцо еще большего размера.

К слову, не так давно мы опубликовали фото украинской любовницы Жан-Клода Ван Дамма.