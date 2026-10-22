Як повідомляє Page Six, донька Елвіса Преслі нібито не соромилася обговорювати з подругою навіть найпікантніші подробиці своїх шлюбів. 73-річна акторка Розанна Барр несподівано розкрила інтимні подробиці стосунків покійної Лізи Марі Преслі з Майклом Джексоном і Ніколасом Кейджем.

Що Ліза Марі Преслі розповідала про Майкла Джексона

В інтерв'ю The Hollywood Reporter Розанна Барр пригадала дружбу з Лізою Марі Преслі, яка померла у 2023 році. За словами акторки, донька короля рок-н-ролу називала Майкла Джексона найкращим коханцем у своєму житті.

"Вона казала, що він був найкращим, з ким вона коли-небудь була. Він знав, що робить, і говорив їй усе, що дівчата хочуть чути", – заявила Барр.

Ба більше, акторка запевнила, що Преслі відверто розповідала їй і про інтимне життя з Ніколасом Кейджем. Причому не обмежувалася романтичними подробицями, а нібито обговорювала навіть фізичні особливості своїх партнерів.

Що відомо про скандальні шлюби Лізи Марі Преслі



Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі / Фото Getty images



Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон одружилися у 1994 році, однак уже через два роки розлучилися. Цікаво, що у посмертних мемуарах From Here to the Great Unknown, опублікованих у 2024 році, співачка стверджувала, що Джексон не мав інтимного досвіду на початку їхніх стосунків. Попри це, вона згадувала перші місяці роману як один із найщасливіших періодів свого життя.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А от шлюб із Ніколасом Кейджем виявився значно коротшим. Зірки одружилися у 2002 році, але розійшлися менш ніж через чотири місяці. У своїх мемуарах Прісцилла Преслі розповідала, що під час однієї зі сварок на яхті Кейдж нібито викинув в океан обручку Лізи Марі вартістю 65 тисяч доларів. Згодом актор придбав ще більшу каблучку.

До слова, не так давно ми опублікували фото української коханки Жан-Клода Ван Дамма.