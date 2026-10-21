Як повідомляє 24 Канал, обраницю 66-річного актора звати Альона Каверіна. Вона родом із Кривого Рогу, їй 40 років, а їхня історія знайомства цілком могла б стати сюжетом романтичного фільму. Щоправда, з доволі скандальним сценарієм.
Хто така Альона Каверіна
Альона народилася у Кривому Розі. За інформацією ЗМІ, доленосна зустріч із Ван Даммом відбулася у 2009 році на дискотеці в Таїланді. І відтоді українка стала постійною супутницею голлівудської знаменитості.
Альона Каверіна / Фото з Інстаграму
Каверіна супроводжувала актора на світських заходах і навіть була присутня на зйомках фільму "Нестримні 2", де позувала зі Шварценеггером та Дольфом Лундгреном.
Альона Каверіна / Фото з Інстаграму
Водночас сам Ван Дамм тривалий час представляв Альону просто як подругу.
Як зараз виглядає українська кохана Ван Дамма
Сьогодні Альона веде доволі розкішний спосіб життя. У її соцмережах можна побачити фотографії з дорогих курортів, дизайнерські вбрання та численні подорожі.
Альона Каверіна та Жан Клод Ван Дамм / Фото з Інстаграму
У травні 2026 року українка відсвяткувала 40-річчя в Гонконзі. На святкуванні був і Ван Дамм, який, схоже, не пропускає важливих подій у житті своєї обраниці.
Світлинами зіркової пари Каверіна ділиться нечасто. Лише восени 2025 року вона вперше опублікувала спільне фото з актором у своєму Instagram, привітавши його з днем народження.
Альона Каверіна та Жан Клод Ван Дамм / Фото з Інстаграму
Найцікавіше, що Ван Дамм офіційно залишається одруженим з колишньою бодібілдеркою Гледіс Португез. Вони одружувалися двічі – у 1987 та 1999 роках, а також мають двох спільних дітей.
Раніше Майкл Дуглас розповів про свій таємничий роман з колегою на зйомках фільму. До слова, в той час актор був одружений.