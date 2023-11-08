Убежала из России и зарабатывает на OnlyFans: где сейчас и как изменилась изменница Лиза Василенко из "Школы"

Лиза Василенко стала популярной благодаря своему инстаграмму и украинскому сериалу "Школа", где девушка сыграла роль Лолы. Подписчики восхищались Василенко до того момента, пока она не переехала в Россию и не сделала громкие заявления об украинцах.

После начала полномасштабного вторжения актриса сбежала из России, извиняясь перед украинскими поклонниками за свои слова, и теперь строит свою жизнь в другом месте. Узнайте, где сегодня находится Лиза Василенко и как изменилась ее жизнь.

Рекомендуем 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

Лиза Василенко переехала в Россию

Звезда украинского сериала "Школа" Лиза Василенко несколько недавно высказывала мнение, что в России ей живется лучше, чем в Украине, делая громкие заявления, которые возмутили подписчиков актрисы.

Когда со мной случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том: уж лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине,

– высказывалась Василенко.

Она отмечала, что у России, гораздо больше возможностей для достижения успеха и заработка на Тиктоке. Василенко высказывала мнение, что вопросы патриотизма не вызывают у нее особого интереса, и она не обращала внимания на критику со стороны украинцев. Для нее Москва была всего лишь "перевалочным пунктом" на пути в Америку, о которой Василенко мечтала.

Честно, это тупость, – судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Поехала бы я в Америку – меня бы не хейтили. Только потому, что Украина с Россией сру**ся, почему-то приплетает за это людям, никакого отношения к этому не имеющим,

– заявляла она.

Актриса сбежала из России

Однако после начала полномасштабной войны в Украине она пересмотрела свою точку зрения и сейчас она испытывает стыд за свои предыдущие слова, о чем высказалась в откровенном интервью.

Этот хвост тянется за мной в течение года. Всю суть фразы я поняла только тогда, когда началась война. Я прошу прощения, стыдно очень и жалко. Мои приоритеты колоссально поменялись. Я уже другая Лиза. Мы все совершаем ошибки, но я готова нести наказание, если это потребуется,

– сказала Василенко.

В доказательство того, что Лиза Василенко действительно жалеет обо всем, что говорила, она начала приобщаться к небольшим антивоенным протестам в Москве, где группа людей восклицала "Нет войне!". Актриса выражала свою боль и слезы в своем инстаграме, но решила не делиться в своем профиле фотографиями войны.

Она покинула Россию спустя неделю после начала большого вторжения и находилась в разных странах Европы. В Украину, призналась актриса, возвращаться она не хочет только из-за своих больших амбиций.

Если я уеду в Украину, я не смогу там реализовываться. Я не обязана топить себя и свои мечты. Я имею право на жизнь. Мне жаль, я сочувствую, но не забываю о себе. Я заслуживаю хорошей жизни,

– говорила Василенко.

Лиза Василенко зарабатывает на OnlyFans

Бывшая актриса начала зарабатывать на жительство благодаря платформе OnlyFans, где публикует эротические фотографии и видео. Она объяснила свой выбор возможностью быстро получать деньги и считает, что в этом нет ничего плохого.

Не вижу ничего плохого: девушки красивые, девушки молодые, они могут делать то, что хотят. Это мое тело. Сначала было некомфортно, но впоследствии влилась,

– призналась Василенко.

Лиза Василенко встречалась с Моргенштерном

Об отношениях между Лизой Василенко и Моргенштерном стало известно впервые в начале мая этого года, когда их зафиксировали в объятиях и во время поцелуев на одном из пляжей в Дубае. Однако их роман закончился всего через полгода.



Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото с инстаграммы певца

Лиза Василенко забыла об Украине

Несмотря на слова о "зарождение патриотизма" и слезах в интервью, сегодня ни на одной своей площадке Василенко не упоминает об Украине. Ведет себя, будто войны нет, не вспоминает о преступлениях России против украинцев, а наоборот – снимает ролики под российскую попсу, продолжает делать эротический контент для OnlyFans, публикует откровенные фото в инстаграм и продолжает общаться с "хорошими россиянами".