Сейчас пара находится в Дубае и молчит о войне в Украине. Фото звезд опубликовали в российских телеграм-каналах, а украинцы в тиктоке создали мемы, передает 24 Канал.
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Лиза Василенко встречается с Моргенштерном
На фото можно заметить, что Моргенштерн и Василенко отдыхают и целуются. Публично об этих отношениях они не рассказывали.
Лиза Василенко с Моргенштерном на отдыхе / Фото из соцсетей
Лиза Василенко с Моргенштерном на отдыхе / Фото из соцсетей
Мемы украинцев о Василенко и ее парне: смотрите видео
Кто такая Лиза Василенко
Актриса родилась 30 июня 1998 года. Училась в Днепровском университете имени Альфреда Нобеля по специальности "Туризм", но не окончила вуз.
В 2014 году начала работать моделью в Японии, Китае и Корее. Девушка принимала участие в откровенных фотосессиях. Позже начала сниматься в кино. Получила популярность благодаря роли блогера Лолиты "Лолы" Гавриленко в сериале "Школа".
Кроме того, участвовала в картине "Давай танцуй!" (2019 год, эпизодическая роль) и в комедии "Поцелуй на миллион" (2021 год, главная героиня блогер Крис).
Впоследствии переехала в Москву, считая, что в Украине невозможно реализоваться: "Видимо, моей крайней точкой был Киев. Но когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля".
Первый скандал вокруг девушки разразился из-за фразы "лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине".
Стоит отметить, что Василенко ведет себя так, будто войны нет. Она не упоминает о военных преступлениях России против украинцев, а наоборот – снимает ролики под русскую попсу и продолжает общаться с "хорошими россиянами".
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Моргенштерн о войне в Украине
- В коллективе певца находился украинский битмейкер Владислав Палагин, чья мать попала под обстрел в Одессе. Ее голосовое сообщение вместе с бранным обращением Гордона было включено в трек артиста. "Это голосовое сообщение от мамы Палагина. Он – украинец. Я – россиянин. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", – отметил Моргенштерн, но не осудил путинский режим и не назвал россиян преступниками.
- К тому же в первый день войны, 24 февраля, Моргенштерн послал войну вслед за русским кораблем, потому что не понимает, "в чем прикол идти умирать по приказу великих дядей, если можно тра**ться, пить вино и танцевать".
- Моргенштерну также запрещен въезд в Украину, поскольку 28 апреля 2021 года его внесли в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности.