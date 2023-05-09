Зараз пара перебуває в Дубаї та мовчить про війну в Україні. Фото зірок опублікували в російських телеграм-каналах, а українці в тіктоці створили меми, передає 24 Канал.

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Ліза Василенко зустрічається з Моргенштерном

На світлинах можна помітити, що Моргенштерн та Василенко відпочивають та цілуються. Публічно про ці стосунки вони не розповідали.



Ліза Василенко з Моргенштерном на відпочинку / Фото з соцмереж



Ліза Василенко з Моргенштерном на відпочинку / Фото з соцмереж

Меми українців про Василенко і її хлопця: дивіться відео

Хто така Ліза Василенко

Актриса народилася 30 червня 1998 року. Навчалася в Дніпровському університеті імені Альфреда Нобеля на спеціальності "Туризм", але не закінчила виш.

У 2014 році почала працювати моделлю в Японії, Китаю та Кореї. Дівчина брала участь у відвертих фотосесіях. Пізніше почала зніматися в кіно. Здобула популярність завдяки ролі блогерки Лоліти "Лоли" Гавриленко у серіалі "Школа".

Крім того, брала участь у картині "Давай танцюй!" (2019 рік, епізодична роль) та в комедії "Поцілунок на мільйон" (2021 рік, головна героїня блогерка Кріс).

Згодом переїхала до Москви, вважаючи, що в Україні неможливо реалізуватися: "Мабуть, моєю крайньою точкою був Київ. Але, коли я потрапила до Москви, то зрозуміла, що це, звісно, небо та земля".

Перший скандал навколо дівчини спалахнув через фразу "краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні".

Варто зазначити, що Василенко поводиться так, ніби війни немає. Вона не згадує про воєнні злочини Росії проти українців, а навпаки – знімає ролики під російську попсу та продовжує спілкуватися з "хорошими росіянами".

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Моргенштерн про війну в Україні