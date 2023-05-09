Глорія Стюарт розпочала кар’єру актриси вже в старшій школі. У 1932 році, після закінчення університету, вона підписала контракт з кінокомпанією Universal Pictures і знялася в багатьох її фільмах, включаючи стрічки у жанрі горору, такі як "Старий темний будинок" та "Людина-невидимка". Крім того, вона грала роль королеви Анни в музичній комедії "Три мушкетери", передає 24 Канал.

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Глорія Стюарт у молодості – який вона мала вигляд

Наприкінці 1930-х – на початку 1940-х років, поява Глорії Стюарт на екранах стала значно рідшою. У 1939 році актриса чотири місяці подорожувала Азією, Єгиптом та Італією разом зі своїм чоловіком Артуром Шікменом. Потім вона повністю себе присвятила художній кар’єрі та займалася декупажем, написанням картин та мистецтвом бонсай.

У травні 1996 року акторці запропонували головну роль у фільмі "Титанік" режисера Джеймса Кемерона. Глорія Стюарт говорила про те, що не хвилювалася, і навіть не здивувалася, коли до неї прийшов сам Кемерон з відеокамерою. За її словами, вона вірила у свої можливості та змогла передати так глибинні почуття літньої Рози, як задумав режисер.

На момент зйомок їй було 87 років. А який вигляд мала акторка у молодості – дивіться нижче.

Глорія Стюарт у молодості / Фото Vintage Everyday

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За роль Рози Дьюїт Б’юкейтер, Глорія Стюарт отримала номінації та багато нагород, включаючи Золотий глобус і Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. Її заслуга полягає також у тому, що вона була однією з небагатьох зірок літнього віку, які відвідали цю престижну церемонію.

У 2010 році Глорія Стюарт відсвяткувала свій 100-річний ювілей у художній галереї ACE Gallery у Лос-Анджелесі. На святі, крім родини та друзів, був присутній також Джеймс Кемерон. В галереї були виставлені витвори мистецтва, які вона створила: картини, шовкографії, зразки декупажу та дерева з її колекції бонсай.

За свій внесок у кіноіндустрію, Глорія Стюарт отримала зірку на "Алеї слави" у Голлівуді.