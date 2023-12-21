Актриса поделилась тем, как ее близкие пережили оккупацию в начале войны, а также рассказала о том, чем занимается сегодня.

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Любава Грешнова о родственниках в оккупации

Актриса поделилась тем, что ее близкие родственники в начале большого вторжения переживали страшные вещи. Впрочем, она сказала, что интересно то, как они рассказывают о пережитом очень легко.

Знаете, что заметила: люди, познавшие самое сложное, рассказывают об этом очень просто. Это меня поражает даже с художественной точки зрения,

– призналась Грешнова.

Все родственники, оказавшиеся заложниками таких сложных обстоятельств, делится Любава, делали все, лишь бы не сойти с ума: тетя писала дневник, дядя разобрал машину и похоронил детали, чтобы оккупанты не отобрали у него транспорт, питались исключительно кашами, чем обменивались с другими людьми, ведь магазины не работали.

Дядя сидел в тюрьме два месяца. Также туда забрали нашу 75-летнюю соседку – бабушку Марию. На нее написали донос. Местные, которые сотрудничали с оккупантами, сдавали односельчан, чтобы залезть потом в дом и забрать какую-то еду,

– поделилась Любава.

Актриса призналась, что родственники пережили оккупацию очень сложно. Впрочем, до этого никто из них до последнего не верил, что будет полномасштабное вторжение. Поэтому близкие Любавы не успели уехать и уже в первый день Великой войны попали в русскую оккупацию.

Любава Грешнова уехала из России навсегда

Актриса призналась, что уехала из Москвы в первые дни полномасштабного вторжения. Признается, это было непросто. Однако считает, что не смогла бы оставаться там, зная, что в Украине такое горе, как, например, совершила кума Любавы – Галина Безрук, с которой они уже не общаются.

Любава рассказала, что у них с мужем не было нажитого имущества в России, только автомобиль, который они оставили прямо посреди улицы. В съемной квартире остались их вещи. Однако утрата этого имущества – это не самое страшное.

Тяжелее переносилось разочарование в людях. Я ожидала, что будет поддержка людей, которых считала друзьями. Думала, что хотя бы они мне будут писать и звонить по телефону. Потому что мы столько лет дружили, работали. Но лучшие и самые близкие даже ни разу не спросили, как я. А половина из них выложили в соцсети "зетки",

– сказала Грешнова.

Любава Грешнова не хотела жить в России

Актриса много лет работала в Москве, впрочем, признается, никогда не хотела там жить. Она говорила, что чувствовала себя там заработчанкой. Любава уехала в Россию в 2012 году, тогда все коллеги поддерживали ее решение, ведь это считалось шагом в перспективы и большие амбиции.

Мы были заложниками того, что почти все, что снималось в Украине, – это были работы за российские средства. И для того, чтобы тебя здесь утвердили на главную роль, ты должен быть актером из Москвы. Это было требование наших продюсеров,

– сказала Грешнова.

Однако она никогда не хотела остаться в России и строить свою жизнь. А полномасштабное вторжение лишь доказало это для нее еще раз.