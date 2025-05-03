Итальянская классика и не только: 3 любимых фильма Папы Франциска

Люди во всем мире находятся в трауре после смерти Папы Франциска. При жизни он любил кино, особенно за возможность размышлять о достоинстве и жертвенности людей. Папа Римский Франциск благодарил за фильмы, которые повлияли на его жизнь и ценности.

В 2015 году во время визита Папы в Филадельфию в театре "Принц" показали три фильма, которые он публично назвал своими любимыми. Кино 24 со ссылкой на Express расскажет об этих лентах.

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Своей кинокультурой я обязан прежде всего моим родителям. Когда я был ребенком, я часто ходил в соседний кинотеатр, где показывали даже три фильма подряд. Это часть прекрасных воспоминаний моего детства: мои родители научили меня наслаждаться искусством, в разных его формах,

– говорил Папа Франциск.

"Рим – открытый город" (1945)

События неореалистической военной драмы происходят во время оккупации Рима нацистами. Гестапо охотится за инженером, который находит убежище в квартире своего друга Франческо и его невестой. Также ему помогает священник Дон Пьетро. На следующий день запланировано венчание Франческо с невестой, но дом окружают немецкие войска. Фильм исследует, как жители города продолжали жить и сопротивляться оккупации.

В интервью 2013 году Папа Франциск признался, что чувствует связь с историей в этом фильме. Вероятно, это потому, что его собственный отец бежал из Италии из-за фашизма.

"Рим, открытый город": смотрите трейлер онлайн

"Дорога" (1954)

Классический фильм Федерико Феллини – еще один любимый фильм Папы Франциска. Он получил Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Лента рассказывает о молодой женщине, которую мать продала цирковому артисту-силачу, чтобы работать клоунессой. Между ними взаимодействие, что меняет обоих.

Папа больше всего обожал именно эту картину за исследование человеческой хрупкости за маской силы. Это история о человеческих отношениях, конфликты и поиск искупления.

"Дорога": смотрите трейлер онлайн

"Пир Бабетты" (1987)

Датский драматический фильм рассказывает о двух сестрах и их поварихе-француженке, по имени Бабетта. Она бросила все и сбежала из Парижа, охваченного революцией. В ее руках лишь лотерейный билет. Оказалось, что Бабетта выиграла 10 тысяч франков. Женщина решает вернуться домой, но на прощание отблагодарить сестер.

Фильм рассказывает о духовной трансформации, веру и готовность отказаться от всего ради объединения с другими.

"Пир Бабетты": смотрите трейлер онлайн