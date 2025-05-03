Старые, проверенные временем ленты – это не только качественный контент, но и прекрасная возможность поделиться с детьми любимыми фильмами своего детства. Кино 24 подготовили подборку лучших семейных фильмов, которые точно стоит посмотреть вместе.

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"Хатико: Верный друг"

Эта культовая мелодрама способна тронуть сердце каждого члена семьи. Лента основана на реальных событиях, случившихся в Японии.

В центре сюжета – трогательная история дружбы между университетским профессором и собакой, которую он случайно нашел на улице. С того момента между ними возникла особая связь. Даже после смерти хозяина преданный пес Хатико ежедневно приходил на вокзал и ждал его до последнего поезда.

"Хатико: Верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волшебник страны Оз"

Школьница Дороти вместе с любимым песиком Тото живет в тихом Канзасе. Однажды их дом попадает в эпицентр урагана, который переносит их в волшебную страну маленьких людей.

Там Дороти знакомится с новыми друзьями и становится обладательницей магических красных башмачков. Вместе с Тото и новыми спутниками она отправляется желтой кирпичной дорогой в Изумрудный город, чтобы обратиться за помощью к могущественному волшебнику: Дороти мечтает вернуться домой, а ее друзья – осуществить свои самые заветные мечты.

"Волшебник страны Оз": смотрите онлайн трейлер фильма

Но на их пути стоит злая ведьма, которая стремится завладеть волшебными башмачками, и Дороти оказывается в серьезной опасности.

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