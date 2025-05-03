Старі, перевірені часом стрічки – це не тільки якісний контент, а й чудова нагода поділитися з дітьми улюбленими фільмами свого дитинства. Кіно 24 підготували добірку найкращих сімейних фільмів, які точно варто переглянути разом.

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"Хатіко: Вірний друг"

Ця культова мелодрама здатна зворушити серце кожного члена родини. Стрічка заснована на реальних подіях, що трапилися в Японії.

У центрі сюжету – зворушлива історія дружби між університетським професором та собакою, яку він випадково знайшов на вулиці. З того моменту між ними виник особливий зв'язок. Навіть після смерті господаря відданий пес Хатіко щодня приходив на вокзал і чекав його до останнього потяга.

"Хатіко: Вірний друг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чарівник країни Оз"

Школярка Дороті разом з улюбленим песиком Тото живе в тихому Канзасі. Одного дня їхній будинок потрапляє в епіцентр буревію, який переносить їх у чарівну країну маленьких людей.

Там Дороті знайомиться з новими друзями та стає власницею магічних червоних черевичків. Разом із Тото та новими супутниками вона вирушає жовтою цегляною дорогою до Смарагдового міста, щоб звернутися по допомогу до могутнього чарівника: Дороті мріє повернутися додому, а її друзі – здійснити свої найзаповітніші мрії.

"Чарівник країни Оз": дивіться онлайн трейлер фільму

Але на їхньому шляху стоїть зла відьма, яка прагне заволодіти чарівними черевичками, і Дороті опиняється в серйозній небезпеці.

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