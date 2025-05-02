Стрічки, пов'язані із боями, криміналом та реальними історіями точно зможуть підкорити ваші серця. У матеріалі Кіно 24 дивіться нашу нову добірку трилерів та обирайте свого фаворита.

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"Контрудар"

Фільм поєднує в собі елементи бойовика та трилера.

За сюжетом, після невдалої операції з порятунку заручників з’являється нова загроза, і капітан Ґерреро разом зі своїм елітним підрозділом потрапляє в ретельно сплановану пастку злочинного угрупування.

"Контрудар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одкровення"

У центрі сюжету – пастор, що керується вірою в Божественне одкровення, та детектив, змучений власними видіннями. Разом вони беруться за розслідування зникнення людини, але що глибше занурюються в справу, то більше стикаються з власними внутрішніми демонами.

Це напружений кримінально-детективний трилер, що тримає глядача в постійній напрузі.

"Одкровення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заручник у магазині Apple"

Озброєний чоловік вривається до одного з магазинів Apple і захоплює в заручники нічим не винних відвідувачів. Те, що було звичайним торговим простором, миттєво перетворюється на епіцентр трагедії, де кожне життя опиняється під загрозою і повністю залежить від дій зловмисника.

"Заручник у магазині Apple": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, за посиланням можна прочитати детальний опис сюжету стрічки "Заручник у магазині Apple", який заснований на реальних подіях.