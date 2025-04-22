Сериал "Любовь и пламя" растопил сердца украинских зрителей: сколько серий в ленте

Украинские сериалы продолжают восхищать зрителей. Недавно состоялась премьера ленты "Любовь и пламя", в которой рассказывают реальные истории спасателей. Конечно же, не обходится и без любовной сюжетной линии со страстными чувствами.

Сериал можно посмотреть на телеканале СТБ или на платформе "Киевстар ТВ", сообщает Кино 24. Если вы любите романтические истории с популярными украинскими актерами в кадре – тогда эта горячая весенняя премьера точно для вас.

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Сколько серий в сериале "Любовь и пламя"

Эта остросюжетная мелодрама посвящена украинским спасателям, которые ежедневно борются за наши жизни, рискуя собственными. Сериал состоит из 16 серий и был снят во время полномасштабной войны, поэтому на экране можем видеть реальные ситуации, с которыми наши чрезвычайники сталкиваются в то время, когда российские оккупанты беспощадно обстреливают мирные украинские города.

Режиссер ленты Виталий Кукса рассказывал, что этот проект основан на реальных историях украинских спасателей. На съемочной площадке и вне ее с творческой группой "Любовь и пламя" работали специалисты ГСЧС. Все для того, чтобы максимально точно и достоверно показать работу спасателей.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

Конечно же, не обходится без любовных сюжетов, которые еще больше проникают в сердца зрителей. "Любовь и пламя" – это истории о людях и чувствах, которые спасают. Одну из главных ролей в сериале сыграл Тарас Цимбалюк. Также в ролях увидите: Екатерину Кузнецову, Григория Бакланова, Ольгу Атанасову, Максима Рягина, Сергея Митрюшина, Романа Ясиновского, Марию Пашкурову-Петренко, Олега Иваницу, Тимура Асланова.

Что интересно, на днях стало известно, что Тарас Цимбалюк будет главным героем 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Уже осенью увидим, как девушки будут бороться за сердце актера, которого называют секс-символом украинского кино.