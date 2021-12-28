Любовь, страсть, новые трудности: презентовали тизер четвертой части "После"

Первый тизер четвертой части франшизы "После" – "После. Долго и счастливо" уже в сети. Романтический фильм режиссера Кастиль Лэндон по мотивам мирового бестселлера Анны Тодд появится в украинских кинотеатрах с 25 августа 2022 года.

Фильмы франшизы "После", "После ссоры" и "После падения" выходили каждый год с 2019 по 2021 год, собирая рекордные в этом сегменте кассовые сборы и вызывая ажиотаж среди поклонников прозы Анны Тодд. Об этом сообщила 24 каналу пресс-служба фильма vlg.film.

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Ее серия "После" изначально создавалась для платформы Wattpad и была свободна для подписчиков, но огромный успех этой истории привлек внимание издателей, которые опубликовали романы Тодд в печатном варианте в 2014 – 2015 годах. И несмотря на то, что писательница настояла на существовании бесплатной версии книги на Wattpad, суммарный тираж книг только в первые годы превысил 15 миллионов проданных копий. В начале 2018 года стало известно, что в Голливуде работают над адаптацией книги, и весной 2019 года первая часть вышла на экраны.

"После. Долго и счастливо": сюжет, актеры и тизер

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Любовь Тессы и Хардина столкнется с новыми испытаниями, однако их страсть станет еще сильнее. Вот только Хардин никак не может успокоить своих демонов, тогда как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Ей дальше кажется, что она в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Интересно, ждет ли их счастливый финал? Неужели в "Долго и счастливо" речь идет не о Тессе и Хардине? Узнаем после просмотра долгожданной ленты.

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В главных ролях юных, влюбленных и противоречивых Тессы Янг и Хардина Скотта остаются неизменные Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин. Также в картине "После. Долго и счастливо" сыграют:

Ченс Пердомо;

Стивен Мойер;

Ариэль Кеббел;

Картер Дженкинс;

Луиз Ломбард;

Роб Эстес;

лауреат премии Оскар Мира Сорвино.

"После. Долго и счастливо" 2021: смотрите тизер