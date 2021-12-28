Фільми франшизи "Після", "Після сварки" та "Після падіння" виходили щороку з 2019 по 2021 рік, збираючи рекордні в цьому сегменті касові збори та викликаючи ажіотаж серед шанувальників прози Анни Тодд. Про це повідомила 24 каналу пресслужба фільму vlg.film.

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Її серія "Після" спочатку створювалася для платформи Wattpad і була вільна для передплатників, але величезний успіх цієї історії привернув увагу видавців, які опублікували романи Тодд у друкованому варіанті у 2014–2015 роках. І попри те, що письменниця наполягла на існуванні безплатної версії книги на Wattpad, сумарний тираж книг лише у перші роки перевищив 15 мільйонів проданих копій. На початку 2018 року стало відомо, що в Голлівуді працюють над адаптацією книги й навесні 2019 року перша частина вийшла на екрани.

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"Після. Довго та щасливо": сюжет, актори та тизер

Кохання Тесси та Хардіна стикнеться з новими випробуваннями, однак їхня пристрасть стане ще сильнішою. Ось тільки Хардін ніяк не може заспокоїти своїх демонів, тоді як Тесса вже не та наївна дівчина, чий світ він перевернув з ніг на голову. Їй далі здається, що вона у вічних спробах врятувати Хардіна, може втратити саму себе. Цікаво, чекає на них щасливий фінал? Чи "довго і щасливо" це не про Тессу та Хардіна? Дізнаємося після перегляду довгоочікуваної стрічки.

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У головних ролях юних, закоханих та суперечливих Тесси (Терези) Янг та Хардіна Скотта залишаються незмінні Джозефін Ленгфорд та Хіро Файнс-Тіффін. Також у картині "Після. Довго та щасливо" зіграють:

Ченс Пердомо;

Стівен Мойєр;

Аріель Кеббел;

Картер Дженкінс;

Луїз Ломбард;

Роб Естес;

лауреатка премії Оскар Міра Сорвіно.

"Після. Довго та щасливо" 2021: дивіться тизер