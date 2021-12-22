2022 рік з новими ідеями вже стукає у двері, а ми запрошуємо переглянути найпопулярніші фільми цього року, якщо ви ще цього не зробили. Майже всі картини з нашого огляду вийшли у 2021 році, окрім "Чорної пантери", "Шрека" та "Дому драконів". Цікаво Оскароносні актори, які зіграли у фільмах про азартні ігри

Фільми, про які весь світ говорив у 2021 році

Ліга справедливості Зака Снайдера / Zack Snyder's Justice League

Режисер: Зак Снайдер

Жанр: супергеройський фільм і науково-фантастичний екшн

Рейтинг IMDb: 8,1

Фільм вийшов на HBO Max у березні 2021 року. Будемо відверті, не усім критикам сподобалася ця стрічка через її хронометраж – майже 4 години. Але для фанатів це скоріше плюс, аніж мінус. Вони багато обговорювали фільм після прем’єри, й під час перегляду шанувальники творчості Снайдера не могли відірватися від екранів. Кажуть, що фільм має багато свіжого матеріалу, який насправді лише покращує театральну версію Джосса Відона. Також, якщо ви ще не бачили "Армія мерців" Зака Снайдера – рекомендуємо до перегляду!

"Ліга справедливості Зака Снайдера" 2021: дивіться трейлер

Людина-павук: Додому шляху нема / Spider-Man: No Way Home

Режисер: Джон Воттс

Жанр: супергеройський екшн

Рейтинг IMDb: 9,1

Коли в мережі з’явився довгоочікуваний офіційний трейлер четвертої стрічки Четвертої фази кіновсесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема", він одразу побив усі рекорди – за першу добу його подивилися 355,5 мільйона людей зі всього світу. Розмови навколо цієї стрічки не вщухають досі. Адже нещодавно розсекретили, що Disney і Sony готують наступну трилогію "Людини павука" з Томом Голландом у головній ролі. Щоб закріпити свої враження після перегляду стрічки, читайте, як влаштований костюм Людини-павука у нашому матеріалі.

"Людина-павук: Додому шляху нема" 2021: дивіться трейлер

Чорна пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever

Режисер: Раян Куґлер

Жанр: супергеройський екшн, фантастика, бойовик, драма

Рейтинг IMDb: ще немає

Влітку студія Marvel розпочала зйомки фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", який стане продовженням супергеройської картини 2018 року і тридцятою картиною кіновсесвіту Marvel. Нагадаємо, Перша частина "Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани. Вона зруйнувала голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні.

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Головну роль мав зіграти Чедвік Боузман, але актор помер у Лос-Анджелесі 28 серпня 2020 року. Творці та найпалкіші шанувальники досі не можуть оговтатись від втрати Чорної Пантери.

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" 2022: дивіться трейлер

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Чорна вдова / Black Widow

Режисер: Кейт Шортленд

Жанр: супергеройський екшн

Рейтинг IMDb: 6,7

8 липня 2021 року ми з головою поринули у кіновсесвіт Marvel. Відбулася прем’єра "Чорної вдови" зі Скарлетт Йоганссон і одразу ж нашуміла в мережі. Нагадаємо, це перший сольний фільм з Наташею Романовою в головній ролі і дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови. Цікаво, "Чорна вдова" продемонструвала приголомшливий результат за попереднім продажем квитків за цілий рік.

На розмову про "Чорну вдову" підштовхнула й скандальна заява, з якою 29 липня 2021 року до Вищого суду Лос-Анджелеса звернулися представники Скарлетт Йоганссон. У ній йшлося про те, що одночасний реліз "Чорної вдови" в кінотеатрах і на Disney+ не тільки порушує контракт, за яким акторка працювала із Disney, а також негативно вплинув на касові збори, в результаті й на її гонорар. За 4 місяці розмов сторони в досудовому порядку врегулювали цей конфлікт.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер

Загін самогубців: Місія навиліт / The Suicide Squad

Режисер: Джеймс Ґанн

Жанр: The Suicide Squad

Рейтинг IMDb: 7,3

Припускаємо, що ви бачили дивовижну Марго Роббі в ефектному образі Гарлі Квінн. У 2021 році, після більше ніж піврічної перерви, Warner Bros. з кіновсесвітом DC продовжила франшизу фільмів про лиходіїв. Стрічка отримала багато схвальних відгуків. Шанувальники вважають її "божевільною, страшенно жорстокою, непристойною, невблаганною". А ще кажуть, що "у фільмі є душевні моменти, гумор, екшн, емоції, що немає нічого подібного". Якщо ви пропустили прем’єру цього фільму, познайомтеся з фільмом зараз, можливо, перегляд цієї картини стане найкращим вашим часом, проведеним із творчістю Джеймса Ґанна.

"Загін самогубців: Місія навиліт" 2021: дивіться трейлер

Дюна / Dune

Режисер: Дені Вільнев

Жанр: пригодницький, драма, наукова фантастика

Рейтинг IMDb: 8,2

Хотіли б написати: "Тут без слів", але продовжимо: "Картина приголомшлива". За словами Джоша Броліна, "Дюна – шедевр кінематографа". Звісно, це одна із найгучніших прем’єр 2021 року. Тімоті Шаламе, Зендея – який дует може бути краще?

Гучні факти про "Дюну":

Після прем'єри стрічки на Венеційському кінофестивалі на акторів та режисера чекали 7-ми хвилинні овації глядачів;

Менше ніж за місяць стрічка Дені Вільньова "Дюна" встигла очолити рейтинг прокату у США, але, маючи гібридну прем'єру стрічки, не обігнала "Загін самогубців" на HBO Max;

Фільм "Дюна" увірвався на першу сходинку рейтингу в Україні за касовими зборами у вересні 2021 року;

Автори картини про загадкову планету Арракіс розсекретили дату виходу і деталі майбутнього продовження стрічки;

1 листопада в офіційній заяві Warner Bros. повідомили, що "Дюну" висунули на Оскар-2022 в 14 категоріях.

Відгуки критиків на фільм "Дюна" читайте у матеріалі Кіно 24.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер

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Ґодзілла проти Конга / Godzilla vs. Kong

Режисер: Адам Вінгард

Жанр: трилер, бойовик, драма

Рейтинг IMDb: 6,4

Тільки у США перші вихідні принесли авторам стрічки 48,5 мільйона доларів. Результати кінотеатрального прокату "Годзілли проти Конга" у світі були ще більшими. За даними Box Office Mojo, загалом за перший тиждень після презентації стрічка зібрала 285 мільйонів доларів, що у час пандемії є просто неймовірною сумою для кіновиробників. Таким чином, весняна новинка Warner Bros. довела: глядачі готові повертатись до кінотеатрів, не порушуючи правила карантину.

"Ґодзілла проти Конга" 2021: дивіться трейлер

Шрек / Shrek

Режисери першого фільму: Ендрю Адамсон

Вікі Дженсон

Жанр: анімаційна комедія, мультфільм

Рейтинг IMDb: 7,9

Ми сумнівалися, чи включати цей мультфільм до списку найбільш обговорюваних фільмів 2021 року. Але дійшли висновку, що не можемо залишити поза увагою одного з улюблених персонажів у всьому світі. Цього року легендарному мультфільму "Шрек" студії DreamWorks виповнилося 20 років. До ювілею анімаційної стрічки Netflix зробив подарунок усім фанатам, запустивши на ютубі нескінченну трансляцію Non-Stop Shrek's Swamp Meditation. А ще у 2021 році "Шрек" отримав 4K Ultra HD, Blu-ray та перевидання у цифровому форматі. До анімаційного мультфільму творці додадуть чотири години додаткових матеріалів, десять короткометражок про героїв, п'ять мініепізодів про Кота в чоботях, караоке зі Шреком, невидані матеріали тощо.

"Шрек" 2001: дивіться трейлер до першого фільму

Бетмен / The Batman

Режисер: Метт Рівз

Жанр: екшн, кримінальний-детектив, драма

Рейтинг IMDb: ще немає

Новий фільм про Бетмена – це детективна історія майже на три години, повноцінний нуарний фільм. Сюжет стартує на Геловін, історія розтягнута приблизно на тиждень. Глядачі обговорюють роль Роберта Паттінсона, не оминули увагою і головного антагоніста фільму – Загадника. Кажуть, він буде схожим на Пилу. Наприклад, на одного з персонажів одягають нашийник з вибухівкою: аби отримати комбінацію і зняти його, треба вирішити три загадки. Прем’єру фільму очікуємо 3 березня 2022 року.

"Бетмен" 2022: дивіться трейлер з Робертом Паттінсоном

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Спенсер: Таємниця принцеси Діани / Spencer

Режисер: Пабло Ларраін

Жанр: біографічний і драматичний фільм

Рейтинг IMDb: 6,9

Звісно, довгоочікувана картина про леді Ді. Нещодавно, 9 грудня, фільм почав підкорювати людські серця в українських кінотеатрах. У центрі сюжету драматичного фільму – розлучення Леді Ді й принца Чарльза у 1991 році. Стрічка показала три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку. Особливу увагу публіки привернув постер до стрічки, де Крістен Стюарт, у ролі принцеси Діани, вбрана у вечірню сукню, створену з бежевої органзи, прикрашена золотими і срібними паєтками, переплетеними у тонкі квіткові гілки. На її створення витратили 1034 години, з них зокрема на вишивку – 700. До процесу було залучено 5 швачок.

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани" 2021: дивіться трейлер

Веном 2: Карнаж / Venom: Let There Be Carnage

Режисер: Енді Серкіс

Жанр: комедія, фантастика, екшн

Рейтинг IMDb: 6

"Веном 2: Карнаж" став новим рекордсменом, перевершивши "Чорну вдову" за переглядами. Безперечно, це був один із найочікуваніших фільмів, тому й не дивно, що він встановив приголомшливий результат у кінопрокаті. Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа. Розмови навколо фільму не вщухають, адже сьогодні Том Гарді роздумує над третім фільмом про Венома.

Цікавий факт. У "Веномі 2" ми можемо побачити вертольоти, яких знімали для "Матриці 4". Це сталося зовсім випадково. І все через те, що зйомки обидвох фільмів відбувалися одночасно у Сан-Франциско.

"Веном 2: Карнаж" 2021: дивіться трейлер

Матриця: Воскресіння / The Matrix Resurrections

Режисер: Лана Вачовскі

Жанр: кіберпанк, науково-фантастичний фільм і бойовик

Рейтинг IMDb: 7,1

У серпні цього року автори стрічки оголосили про назву і презентували трейлер гостям на кіновиставці CinemaCon. За сюжетом, дія відбувається в близькому майбутньому Сан-Франциско. Головний герой Нео перебуває в пастці буденного світу, як у фільмі 1990 року. Прем’єра картини в Україні відбудеться 21 грудня. Ми побачимо справжній екшн – ефектні сцени, акробатичні стрибки та шалене видовище. Завершальна сцена показже Нео, який їде в поїзді з дивним хлопцем із синім волоссям і тату, на якому зображений білий кролик. З блискавичною швидкістю на них полетить куля снайпера, але найпалкіші шанувальники можуть передбачити, що зробить Нео.

"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться трейлер

Вічні / Eternals

Режисер: Хлоя Чжао

Жанр: супергеройський екшн

Рейтинг IMDb: 6,8



Супергеройський екшн "Вічні" від Marvel Studios представляє нову неймовірну команду супергероїв кіновсесвіту Marvel. Кадри зосереджуються на ролі Анджеліні Джолі, яка вправно володіє надзвичайно крутим золотим мечем. У листопаді українські глядачі нарешті побачили епічну історію, події якої відбуваються протягом кількох тисячоліть та групу героїв з далекої галактики, які захищали людей з давніх часів.

Цікаво. Комікс "Вічні" Джека Кірбі вперше було опубліковано 1976 року, і ця книга стала натхненням для стрічки. Вічні – це раса безсмертних прибульців з далекої планети Олімп, які прилетіли на Землю тисячі років тому, щоб захистити її від хижих прибульців Девіантів. Про загрозу від Девіантів Вічних сповістили Целестіали – космічна раса, яка вперше згадується у стрічці "Вартові Галактики".

Окрім цього, "Вічні" отримали найнижчий рейтинг від критиків серед фільмів Marvel. На незалежному порталі Rotten Tomatoes рейтинг від кінокритиків склав 47% на основі 369 рецензій критиків. У листопаді продюсерка Нейт Мур наголосила, що мати 2-гу і 3-тю частини блокбастеру про Вічних – не обов’язково. Тому, ймовірніше, продовження не буде.

Також нещодавно "Вічні" потрапили у скандал, їхній прокат заборонили у країнах Близького Сходу. Це пов'язано із демонстрацією поцілунку гомосексуальної пари у стрічці. Місцеві цензори запропонували Disney вирізати сцени інтимного характеру, однак компанія відмовилася.

До теми Анджеліна Джолі пишається, що Marvel відмовилася вирізати ЛГБТ-сцени з "Вічних"

"Вічні" 2021: дивіться трейлер до фільму

Дім дракона / House of the Dragon

Керівник проєкту: Джордж Мартін

Жанр: фентезі, драма, пригоди

Рейтинг IMDb: ще немає

У приквелі "Гри престолів" – "Домі дракона" покажуть аж 17 драконів, кожний зі своєю унікальною зовнішністю та характером. Нагадаємо, що у "Грі престолів" їх було всього три: Дрогон, Візеріон і Рейгаль. Тому історія, яка відбудеться за 200 років до легендарної картини, за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Мартіна має вразити неабияк.

До речі Приквел "Гри престолів" став найочікуванішим серіалом 2022 року за версією IMDb

У трейлері до серіалу найуважніші глядачі побачили легендарний кенджал, який вперше з’явився ще у першому сезоні "Гри престолів", коли невідомий чоловік намагався з його допомогою вбити Брана Старка. Наступного разу кинджал з'явився у серіалі вже у сьомому сезоні. Ця зброя є надзвичайно рідкісною та якісною. Скільки уваги їй приділять у "Домі дракона" – дізнаємося у прийдешньому 2022 році.

"Дім дракона" 2022: дивіться трейлер