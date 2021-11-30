Вона не розповіла про деталі майбутніх фільмів, зазначивши, що хоче тримати це в секреті, щоб заінтригувати глядача. Точно така сама стратегія у творців й щодо фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".

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Це не останній фільм, який ми зробимо з Marvel, і це не останній фільм про Людину-павука. Ми вже готуємося до наступної картини з Томом Голландом за участю Marvel. Ми розглядаємо ці три фільми як єдине ціле і тепер перейдемо до наступних трьох. Це не останній наш фільм у MCU,

– сказала Паскаль.

Раніше Голланд заявляв, що не знає, чи повернеться до ролі Людини-павука у наступному фільмі: "Можливо, для мене настав час рухатися далі. Можливо, для всесвіту Людини-павука буде краще, якщо вони знімуть фільм про Майлза Моралеса. Хоча я маю брати до уваги і те, що буде з Пітером Паркером, адже він – важлива частина мого життя. Якщо я гратиму Людину-павука після 30 років, значить, я щось зробив не так".

У новому фільмі з трилогії, який вийде 16 грудня 2021 року, Пітер Паркер за допомогою Доктора Стренджа спробує змінити минуле і змусити всіх забути, що він і є Людина-павук, але зіткнеться з численними проблемами.

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