Она не рассказала о деталях будущих фильмов, отметив, что хочет держать это в секрете, чтобы заинтриговать зрителя. Точно такая же стратегия у создателей и относительно фильма "Человек-паук: Домой пути нет".

К теме "Я есть Грут", "Чип и Дейл", "Мисс Марвел": Disney+ анонсировала проекты, которые выйдут к 2023 году

Это не последний фильм, который мы сделаем с Marvel, и это не последний фильм о Человеке-пауке. Мы уже готовимся к следующей картине с Томом Холландом с участием Marvel. Мы рассматриваем эти три фильма как единое целое и теперь перейдем к следующим трем. Это не последний наш фильм в MCU,

– сказала Паскаль.

Ранее Холланд заявлял, что не знает, вернется ли к роли Человека-паука в следующем фильме: "Возможно, для меня пора двигаться дальше. Возможно, для вселенной Человека-паука будет лучше, если они снимут фильм о Майлзе Моралесе. Хотя я должен принять во внимание и то, что будет с Питером Паркером, ведь он – важная часть моей жизни. Если я буду играть Человека-паука после 30 лет, значит, я что-то сделал не так».

В новом фильме из трилогии, который выйдет 16 декабря 2021 года, Питер Паркер с помощью Доктора Стрэнджа попытается изменить прошлое и заставить всех забыть, что он и есть Человек-паук, но столкнется с многочисленными проблемами.

"Человек-паук: Домой пути нет" 2021: смотрите дублированный украинский трейлер