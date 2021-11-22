"Труднощі перекладу" (2003)

Одним із головних фільмів нульових стала стрічка "Труднощі перекладу", яку заслуженно вважають визначною для молодої Режисерки Софії Копполи. Дует літнього і розслабленого Білла Мюррея та Скарлетт Йоганссон запам'ятався багатьом глядачам своює незвичністю та гармонійністю.

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Обидва як справжні аутсайдери зневажають соціальні ігри та етикет, губляться в церемоніях і не можуть зрозуміти, навіщо вони опинилися в Токіо в статусі чужинців. Вони раді зустріти споріднену душу, з якою можна перекинутися слівцем рідною мовою.

Трейлер "Труднощі перекладу": дивіться відео онлайн

"Вікі Крістіна Барселона" (2008)

Дві американки Вікі та Крістіна приїжджають до Барселони, щоб провести чудове літо. Вони давно дружать і схожі практично у всьому, окрім ставлення до кохання. Вікі – скоро збирається заміж, вона цінує у відносинах стабільність, спокій, довіру один до одного. Крістіна – навпаки, для неї кохання – це ураган пристрасті, який налетить раптово, переверне весь світ, а потім так само швидко зникне.

Зовсім скоро обидві героїні знайомляться з харизматичним іспанцем Хуаном Антоніо після чого усі троє поринають у цікаву та захопливу емоційну подорож.

Трейлер "Вікі Крістіна Барселона": дивіться відео онлайн

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"Престиж" (2006)

Лондон на межі XIX-XX століть. Два відомі фокусники, Роберт Енджер і Альфред Борден, колись були приятелями, але після нещасного випадку, що стався прямо під час виступу, їхній співпраці настав кінець. Зараз вони не просто конкуренти, а вороги. Як в улюбленій майстерності, так і в особистому житті.

Найкращим трюком на той час стало "переміщення людини", але в кожного фокусника свій спосіб виконання одного й того ж номера. Борден перший розробляє схему ефектного "переміщення", яку не так просто викрити. Тепер Енджер не може спати спокійно. Він посилає до Борден свою помічницю, доручивши їй хитрістю виманити секрет. А якщо цього буде мало – Енджер готовий поступитися всім заради перемоги.

Трейлер "Престиж": дивіться відео онлайн

"Опинись у моїй шкірі" (2013)

Дія розгортається в Шотландії, де одного разу з'являється істота, що прийшла буквально нізвідки. Вона вселяється у тіло звабливої ​​брюнетки з яскраво-червоною помадою. Ця дівчина щодня їздить трасою Едінбург-Глазго, підбираючи випадкових попутників.

Звичайно, пишногруда красуня із зеленими очима не може не привернути увагу автостопників, які із задоволенням погоджуються на її пропозицію підвезти. Однак, підібравши чергову жертву, красуня паралізує нещасного і використовує у своїх цілях…

Цікавий факт! Фільм брав участь у 70-му Венеційському кінофестивалі та, безумовно, викликав здивування та ажіотаж публіки.

Трейлер "Опинись у моїй шкірі": дивіться відео онлайн

"Пристрасті Дон Жуана" (2013)

Головний герой Джон Мартелло проводить життя у зухвалому ледарстві: зависає з друзями, дивиться фільми для дорослих, а ночами ходить клубами, де шукає собі подружку на ніч, довше жінки у нього не затримуються.

Так він і жив, зовсім ні про що не турбуючись, доки не зустрів Барбару (Скарлет Йогансон). Дівчина виявилася настільки ж загадковою, наскільки й красивою. І Джон уперше в житті зрозумів, що ладен трохи постаратися заради зустрічей з нею.

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Барбара обожнює голлівудські мелодрами і Джон вдає, що теж у захваті від солодких історій кохання. Вона випробовує його знову і знову, не підпускаючи до себе, поки не переконається, що він саме той, хто їй потрібен. І Джон втягується у її гру. Але одного разу Барбара застає Джона за немислимою, на її думку, справою – переглядом фільмів для дорослих. Джонові доведеться постаратися пояснити їй, хто він є насправді.

Трейлер "Пристрасті Дон Жуана": дивіться відео онлайн