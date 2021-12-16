2021 рік видався для кіно незвичним, адже трьома володарками престижних премій в кіноіндустрії стали жінки-режисерки Хлої Чжао, Джулія Дюкорно та Одрі Діван. Зокрема, Хлої отримала не тільки два Золотих глобуса: у номінації Найкраща режисерка та Найкращий фільм, але і отримала два Оскари!

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Підсумки 2021: лауреати найпрестижніших кінопремій

Золотий глобус – 2021

Традиційно оголошення результатів Золотого глобусу велось з Beverly Hilton, що в Каліфорнії. А от другою локацією став Нью-Йорк. Трансляція пройшла в ніч з 28 лютого на 1 березня.

Серед повнометражних фільмів лауреатами премії стали:

Найкращою драмою стала "Земля кочівників" (Nomadland) режисерки Хлої Чжао.

Найкращим сценарієм визнали стрічку Аарона Соркіна за "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращою режисеркою стала Хлої Чжао за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).

Золотий глобус за найкращий анімаційний фільм отримав мульфільм "Душа" (Soul).

Найкращою чоловічою роллю у драмі посмертно визнали гру Чедвіка Боузмана за "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom). Тоді як приз за найкращу жіночу роль у драмі отримала Андра Рей за стрічку "Сполучені Штати проти Біллі Холідей" (The United States vs Billie Holiday review).

Серед серіалів та шоу лауреатами Золотого глобусу у 2021 році стали:

Найкращий серіал (драма): "Корона" (The Crown)

Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Шіттс-Крік" (Schitt's Creek)

Найкращий мінісеріал або телефільм: "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму: Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True)

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму: Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Кетрін О’Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Джош О’Коннор, "Корона" (The Crown)

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Емма Коррін, "Корона" (The Crown)

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні: Джилліан Андерсон, "Корона" (The Crown)

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні: Джон Боєга, "Маленька сокира" (Small Axe)

"Земля кочівників" 2021: дивіться трейлер фільму

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Оскар – 2021

26 квітня відбулась онлайн церемонія вручення Оскар-2021. Зйомки кіноподії відбувались не тільки в знаменитому Dolby Theatre, але й на залізничній станції Union Station, що у Лос-Анджелесі. На шоу завітали номінанти премії Оскар, а також топові актори Голлівуду, які по черзі оголосили всіх лауреатів 93 церемонії премій Американської кіноакадемії.

Цікаво. Церемонію вручення кінопремії Оскар-2021, яку транслював телеканал АВС, подивилася рекордно низька кількість американців – всього 9,85 мільйона. Це на 58% менше, ніж у 2020 році. Ще жодного разу аудиторія Оскара не опускалася нижче за 10 мільйонів глядачів.

Переможці Оскара-2021

Найкращий актор – Ентоні Гопкінс ("Батько")

Ентоні Гопкінс став найкращим актором премії Оскар вже вдруге. Першу золоту статуетку він отримав ще 1992 року за роль серійного вбивці у фільмі "Мовчання ягнят". Актор так і не з'явився ані віртуально, ані особисто на церемонію Оскар-2021. Тому одну з найграндіозніших подій завершили обіцянкою передати нагороду її власнику. Уже після церемонії нагородження представник актора повідомив, що він мав долучитися до заходу дистанційно, однак спав, коли його оголосили переможцем. Про те, що він володар Оскара-2021, Ентоні Гопкінс дізнався о 4 ранку, коли його розбудив товариш.

Найкраща актриса – Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Увійшла в історію 93 премії Оскара і Френсіс МакДорманд. Актриса завивала, мов вовк на сцені, та виголосила найкоротшу промову на церемонії.

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Найкращий фільм – "Земля кочівників"

Вдруге в історії Оскара жінка-режисерка перемогла у номінації "Найкращий фільм". Це не викликало здивування в експертів, адже всі очікували, що саме Хлої Чжао забере головну статуетку вечора.

Важливо. У Китаї заборонили писати про перемогу Хлої Чжао на Оскарі-2021. Лише одне велике англомовне видання Китаю писало про перемогу Хлої Чжао на Оскарі-2021 – Global Times. У статті режисерку закликали стати "більш зрілою".

Найкращий режисер – Хлої Чжао "Земля кочівників"

Одну з головних номінацій Оскара очікувано виборола Хлої Чжао. Її фільм "Земля кочівників" вже встиг підкорити весь світ. У промові режисерка зазначила, що вірить у те, що всі люди народжуються добрими. Тому у стрічці вона хотіла вкотре це підкреслити.



Хлої Чжао / Фото Getty Images

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Каннський кінофестиваль – 2021

Каннський кінофестиваль, який щороку об’єднує любителів кіно та популярних зірок у Франції, відгримів з 6 по 17 липня 2021 року. Меггі Джилленхол, Мелані Лоран і Тахар Рахім та інші разом із очільником журі Спайком Лі оголошували довгоочікуваний список переможців.

"Золоту пальмову гілку" за кращий фільм фестивалю отримав фільм "Титан" Джулія Дюкорно.



Джулія Дюкорно / Фото з інстараму фестивалю

Гран-Прі Каннського фестивалю 2021 року отримали два фільми "Герой" режисера Асгара Фархаді та "Купе №6" режисера Юго Куосманена.

Приз в категорії "Найкращий режисер" отримав Леос Каракс зі стрічкою хедлайнером кінофестивалю – "Аннет", з Маріон Котіяр в головній ролі.

Приз журі цьогоріч отримали також дві картини "Пам'ять" режисера Апічатпона Вірасетакула у головній ролі з Тільдою Свінтон та "Коліно Ахеда" режисера Надава Лапіда.

Нагорода за кращий сценарій цього року дісталась кінострічці "Сядь за кермо моєї машини" режисера Рюсуке Хамаґуті.

Найкращим актором Каннського кінофестивалю 2021 року назвали Калеба Лендрі Джонса за яскраву гру у фільмі "Нітра" режисера Джастіна Курцеля.

Найкращою актрисою стала акторка Ренате Рейнсве за фільм "Найгірша людина у світі" режисера Йоахіма Трір.

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Французько-швейцарсько-українська комедійна драма "Ольга" Елі Грапа, яку показали у програмі "Тижня критики" під час 74-го Каннського кінофестивалю, отримала приз спільноти письменників та композиторів SACD.

Журі 74-го Каннського кінофестивалю, також визнало фільм "Бабин Яр. Контекст" українського режисера Сергія Лозниці кращою документальною стрічкою.

Венеційський кінофестиваль – 2021

Цьогорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль за рахунком 78-й. Він стартував 1 вересня з прем'єри стрічки Педро Альмодовара "Паралельні матері".

Головну нагороду 78-го Венеційського кінофестивалю отримала стрічка "Подія" режисерки Одрі Діван.



Одрі Діван / Фото з інстаграму фестивалю

Зверніть увагу Головні прем'єри 78-го Венеційського кінофестивалю

Світова прем'єра екранізації роману Френка Герберта "Дюна" режисера Дені Вільньова відбулась 3 вересня 2021 року на 78-му міжнародному Венеційському кінофестивалі. Глядачі оцінили картину 7-ми хвилинними оваціями, а також поділились своїми першими враженнями у мережі.

Також 3 вересня 2021 року відбулась прем'єра фільму Пабло Ларрейна про принцесу Уельську Діану під назвою "Спенсер". Якою була реакція критиків та журналістів, хто вже побачив фільм – читайте на Кіно 24.

Гран-прі журі отримав фільм "Рука Бога" режисера Паоло Соррентіно.

Срібного лева за номінацію найкращого режисера отримала режисерка Джейн Кампіон за фільм "Сила собаки".

Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль отримала Пенелопа Крус за роль у стрічці "Паралельні Матері" режисера Педра Альмадовара.

Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль отримав Ерік Матті за роль у фільмі "На роботі" режисера Еріка Матті.

Найкращим сценарієм фестивалю стала стрічка "Загублена донька" – режисерки Меггі Джилленхол.

Фільм "Цензорка" (107 mothers) словацького режисера Петера Керекеша, який був створений у співпраці з Україною, отримав на 78-му Венеційському кінофестивалі у програмі “Горизонти” приз за найкращий сценарій. Сценарій фільму написав Іван Остроховський.

"Подія" 2021: дивіться трейлер фільму