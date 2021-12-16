2021 год оказался для кино необычным, ведь тремя обладательницами престижных премий в киноиндустрии стали женщины-режиссеры Хлоя Чжао, Джулия Дюкорно и Одри Диван. В частности, Хлоя получила не только два Золотых глобуса: в номинации Лучший режиссер и Лучший фильм, но и получила два Оскара!

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Итоги 2021 года: лауреаты самых престижных кинопремий

Золотой глобус – 2021

Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса велось из Beverly Hilton в Калифорнии. А вот второй локацией стал Нью-Йорк. Трансляция прошла в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Среди полнометражных фильмов лауреатами премии стали:

Лучшей драмой стала "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао.

Лучшим сценарием признали фильм Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7).

Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников" (Nomadland).

Золотой глобус за Лучший анимационный фильм получил мультфильм "Душа" (Soul).

Лучшей мужской ролью в драме посмертно признали игру Чедвика Боузмана за "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom). В то время как приз за Лучшую женскую роль в драме получила Андра Рэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holiday review).

Среди сериалов и шоу лауреатами Золотого глобуса в 2021 году стали:

Лучший сериал (драма): "Корона" (The Crown)

Лучший сериал (комедия или мюзикл): "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучший мини-сериал или телефильм: "Ход королевы" (The Queen's Gambit)

Лучшая мужская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма: Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True)

Лучшая женская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма: Аня Тейлор-Джой, "Ход королевы" (The Queen's Gambit)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл): Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл): Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучшая мужская роль в сериале (драма): Джош О'Коннор, "Корона" (The Crown)

Лучшая женская роль в сериале (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)

Лучшая женская роль второго плана на телевидении: Джиллиан Андерсон, "Корона" (The Crown)

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении: Джон Бойега, "Маленький топорик" (Small Axe)

"Земля кочевников" 2021: смотрите трейлер фильма

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Оскар – 2021

26 апреля прошла онлайн церемония вручения Оскар-2021. Съемки кинособытия происходили не только в знаменитом Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station Лос-Анджелесе. На шоу пришли номинанты премии Оскар, а также топовые актеры Голливуда, которые по очереди объявили всех лауреатов 93 церемонии премий Американской киноакадемии.

Любопытно. Церемонию вручения кинопремии Оскар-2021, которую транслировал телеканал АВС, посмотрело рекордно низкое количество американцев – всего 9,85 миллиона. Это на 58% меньше, чем в 2020 году. Еще ни разу аудитория Оскара не опускалась ниже 10 миллионов зрителей.

Победители Оскара-2021

Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")

Энтони Хопкинс стал лучшим актером премии Оскар уже во второй раз. Первую золотую статуэтку он получил еще в 1992 году за роль серийного убийцы в фильме "Молчание ягнят". Актер так и не явился ни виртуально, ни лично на церемонию Оскар-2021. Поэтому одно из самых грандиозных событий завершили обещанием передать награду ее владельцу. Уже после церемонии награждения представитель актера сообщил, что ему предстояло присоединиться к мероприятию дистанционно, однако он спал, когда его объявили победителем. О том, что он обладатель Оскара-2021, Энтони Хопкинс узнал в 4 утра, когда его разбудил товарищ.

Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Вошла в историю 93 премии Оскара и Фрэнсис МакДорманд. Актриса завывала, как волк на сцене, и произнесла самую короткую речь на церемонии.

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Лучший фильм – "Земля кочевников"

Во второй раз в истории Оскара женщина-режиссер победила в номинации "Лучший фильм". Это не вызвало удивления у экспертов, ведь все ожидали, что именно Хлоя Чжао заберет главную статуэтку вечера.

Важно. В Китае запретили писать о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021. Лишь одно крупное англоязычное издание Китая написало о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021 – Global Times. В статье режиссера призвали стать "более зрелой".

Лучший режиссер – Хлоя Чжао "Земля кочевников"

Одну из главных номинаций Оскара ожидаемо завоевала Хлоя Чжао. Ее фильм "Земля кочевников" уже успел покорить весь мир. В речи режиссер отметила, что верит в то, что все люди рождаются хорошими. Поэтому в ленте она хотела еще раз это подчеркнуть.

Хлоя Чжао / Фото Getty Images

Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной" Томаса Винтерберга

Лучший анимационный фильм – "Душа"

Лучшие визуальные эффекты – "Довод" Кристофера Нолана

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Каннский кинофестиваль – 2021

Каннский кинофестиваль, который ежегодно объединяет любителей кино и популярных звезд во Франции, отгремел с 6 по 17 июля 2021 года. Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран, Тахар Рахим и другие вместе с главой жюри Спайком Ли объявляли долгожданный список победителей.

"Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Джулия Дюкорно / Фото из инстарама фестиваля

Гран-При Каннского фестиваля 2021 получили два фильма "Герой" режиссера Асгара Фархади и "Купе №6" режиссера Юго Куосманена.

Приз в категории "Лучший режиссер" получил Леос Каракс с фильмом-хедлайнером кинофестиваля – "Аннет", с Марион Котияр в главной роли.

Приз жюри получили также две картины "Память" режиссера Апичатпона Вирасетакула в главной роли с Тильдой Суинтон и "Колено Ахед" режиссера Надава Лапида.

Награда за лучший сценарий этого года досталась киноленте "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.

Лучшим актером Каннского кинофестиваля в 2021 году назвали Калеба Лэндри Джонса за яркую игру в фильме "Нитра" режиссера Джастина Курцеля.

Лучшей актрисой стала актриса Ренате Рейнсве за фильм "Худший человек в мире" режиссера Йоакима Триера.

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Французско-швейцарско-украинская комедийная драма "Ольга" Эли Граппа, которую показали в программе "Недели критики" во время 74-го Каннского кинофестиваля, получила приз сообщества писателей и композиторов SACD.

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля также признало фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшей документальной лентой.

Венецианский кинофестиваль – 2021

Венецианский международный кинофестиваль по счету 78-й. Он стартовал 1 сентября с премьеры фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.

Одри Диван / Фото из инстаграма фестиваля

Обратите внимание Главные премьеры 78-го Венецианского кинофестиваля

Мировая премьера экранизации романа Фрэнка Герберта "Дюна" режиссера Дэни Вильнева состоялась 3 сентября 2021 года на 78-м международном Венецианском кинофестивале. Зрители оценили картину 7-ми минутными овациями, а также поделились своими первыми впечатлениями в сети.

Также 3 сентября 2021 года состоялась премьера фильма Пабло Ларрейна о принцессе Уэльской Диане под названием "Спенсер". Какова была реакция критиков и журналистов, кто уже смотрел фильм – читайте на Кино 24.

Гран-при жюри получил фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино.

Серебряного льва в номинации лучший режиссер получила режиссер Джейн Кампион за фильм "Сила собаки".

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила Пенелопа Крус за роль в фильме "Параллельные матери" режиссера Педра Альмадовара.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Эрик Матти за роль в фильме "На работе" режиссера Эрика Матти.

Лучшим сценарием фестиваля стала лента "Потерянная дочь" режиссера Мэгги Джилленхол.

Фильм "Цензорка" (107 mothers) словацкого режиссера Петера Керекеша, который создан в сотрудничестве с Украиной, получил на 78-м Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты" приз за лучший сценарий. Сценарий фильма написал Иван Остроховский.

"Событие" 2021: смотрите трейлер фильма