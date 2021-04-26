Голливудский актер Энтони Хопкинс должен был присоединиться к церемонии награждения Оскар-2021 дистанционно. Однако он не присоединился, и лишь впоследствии стало известно, что на самом деле звезда спал в постели, когда стал лучшим актером года.

Знаменитый актер Энтони Хопкинс получил награду на 93 церемонии награждения Оскар как лучший актер года за роль в фильме "Отец". Но голливудская звезда даже не подозревал, что стал триумфатором церемонии.

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Энтони Хопкинс заснул во время Оскара

Забавную историю рассказал представитель актера. Так, мужчина спал в постели, когда его объявили лучшим актером года. Он выиграл последнюю награду вечера и установил рекорд.

Тони был в Уэльсе, где он вырос, и спал. Я разбудил его в 4 утра, чтобы сообщить новости. Он был так счастлив и так благодарен,

– рассказал Джереми Барбер.

Представитель актера поделился, что знаменитость смог после года карантина и после того, как получил две дозы вакцины, вернуться в Уэльс, свою родину. По словам Барбера, это стало для Энтони Гопкинса настоящим облегчением.

Мужчина добавил, что Энтони полюбил свою роль в фильме "Отец" и он гордится ею. К тому же для актера многое значит его историческая победа. Напомним, что он стал самым старшим обладателем статуэтки Оскара.

Anthony Hopkins wins Best Actor in a Leading Role for The Father at the #Oscars https://t.co/bFYFQ4P4o0 pic.twitter.com/G1YCGvMgn1 — Entertainment Tonight (@etnow) April 26, 2021

Вместе с Энтони Хопкинсом за звание Лучшего актера соревновались:

Риз Ахмед ("Звук металла");

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза");

Гэри Олдмен ("Манк");

Стивен Юн ("Минари").

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