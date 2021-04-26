Оскар-2021: Энтони Хопкинс спал, когда его объявили лучшим актером года
Голливудский актер Энтони Хопкинс должен был присоединиться к церемонии награждения Оскар-2021 дистанционно. Однако он не присоединился, и лишь впоследствии стало известно, что на самом деле звезда спал в постели, когда стал лучшим актером года.
Источник:People
Знаменитый актер Энтони Хопкинс получил награду на 93 церемонии награждения Оскар как лучший актер года за роль в фильме "Отец". Но голливудская звезда даже не подозревал, что стал триумфатором церемонии.
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Энтони Хопкинс заснул во время Оскара
Забавную историю рассказал представитель актера. Так, мужчина спал в постели, когда его объявили лучшим актером года. Он выиграл последнюю награду вечера и установил рекорд.
Тони был в Уэльсе, где он вырос, и спал. Я разбудил его в 4 утра, чтобы сообщить новости. Он был так счастлив и так благодарен,
– рассказал Джереми Барбер.
Представитель актера поделился, что знаменитость смог после года карантина и после того, как получил две дозы вакцины, вернуться в Уэльс, свою родину. По словам Барбера, это стало для Энтони Гопкинса настоящим облегчением.
Мужчина добавил, что Энтони полюбил свою роль в фильме "Отец" и он гордится ею. К тому же для актера многое значит его историческая победа. Напомним, что он стал самым старшим обладателем статуэтки Оскара.
Вместе с Энтони Хопкинсом за звание Лучшего актера соревновались:
- Риз Ахмед ("Звук металла");
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза");
- Гэри Олдмен ("Манк");
- Стивен Юн ("Минари").
Что известно о лауреате Оскара-2021
- Британский актер Энтони Хопкис уже во второй раз стал обладателем статуэтки за свою карьеру. Впервые он получил Оскар за роль в фильме "Молчание ягнят" (1992).
- На этот раз знаменитость победил за роль в фильме "Отец". Лента рассказала о пенсионере, страдающем от болезни Альцгеймера. Постепенно память мужчины дает сбой, а он убежден, что дочь то и делает, что стремится отобрать у него жилье.
- Помимо Энтони Хопкинса, в ленте сыграли Оливия Колман, Руфус Сьюэл, Оливия Уильямс и многие другие.
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