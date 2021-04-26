Голлівудський актор Ентоні Гопкінс дистанційно мав долучитися до церемонії нагородження Оскар-2021. Однак він не доєднався, тож лише згодом стало відомо, що насправді зірка спав у ліжку, коли став найкращим актором року.

Знаменитий актор Ентоні Гопкінс отримав нагороду на 93 церемонії нагородження Оскар як найкращий актор року за роль у фільмі "Батько". Та голлівудська зірка навіть не підозрював, що став тріумфатором церемонії.

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Ентоні Гопкінс заснув під час Оскару

Кумедну історію розповів представник актора. Так, чоловік спав у ліжку, коли його оголосили найкращим актором року. Він виграв останню нагороду вечора та встановив рекорд.

Тоні був в Уельсі, де він виріс, і спав. Я розбудив його о 4 ранку, щоб повідомити новини. Він був такий щасливий і такий вдячний,

– розповів Джеремі Барбер.

Представник актора поділився, що знаменитість зміг після року карантину та після того, як отримав дві дози вакцини, повернутися до Уельсу, своєї батьківщини. Це стало для Ентоні Гопкінса справжнім полегшенням, за словами Барбера.

Чоловік додав, що Ентоні полюбив свою роль у фільмі "Батько" й він пишається нею. До того ж для актора багато що означає його історична перемога. Нагадаємо, що він став найстаршим володарем статуетки Оскару.

Anthony Hopkins wins Best Actor in a Leading Role for The Father at the #Oscars https://t.co/bFYFQ4P4o0 pic.twitter.com/G1YCGvMgn1 — Entertainment Tonight (@etnow) April 26, 2021

Разом з Ентоні Гопкінсом за звання найкращого актора змагалися:

Різ Ахмед ("Звук металу");

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу");

Гері Олдмен ("Манк");

Стівен Юн ("Мінарі").

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