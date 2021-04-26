Оскар-2021: Ентоні Гопкінс спав, коли його оголосили найкращим актором року
Голлівудський актор Ентоні Гопкінс дистанційно мав долучитися до церемонії нагородження Оскар-2021. Однак він не доєднався, тож лише згодом стало відомо, що насправді зірка спав у ліжку, коли став найкращим актором року.
Джерело:People
Знаменитий актор Ентоні Гопкінс отримав нагороду на 93 церемонії нагородження Оскар як найкращий актор року за роль у фільмі "Батько". Та голлівудська зірка навіть не підозрював, що став тріумфатором церемонії.
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Ентоні Гопкінс заснув під час Оскару
Кумедну історію розповів представник актора. Так, чоловік спав у ліжку, коли його оголосили найкращим актором року. Він виграв останню нагороду вечора та встановив рекорд.
Тоні був в Уельсі, де він виріс, і спав. Я розбудив його о 4 ранку, щоб повідомити новини. Він був такий щасливий і такий вдячний,
– розповів Джеремі Барбер.
Представник актора поділився, що знаменитість зміг після року карантину та після того, як отримав дві дози вакцини, повернутися до Уельсу, своєї батьківщини. Це стало для Ентоні Гопкінса справжнім полегшенням, за словами Барбера.
Чоловік додав, що Ентоні полюбив свою роль у фільмі "Батько" й він пишається нею. До того ж для актора багато що означає його історична перемога. Нагадаємо, що він став найстаршим володарем статуетки Оскару.
Разом з Ентоні Гопкінсом за звання найкращого актора змагалися:
- Різ Ахмед ("Звук металу");
- Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу");
- Гері Олдмен ("Манк");
- Стівен Юн ("Мінарі").
Що відомо про лауреата Оскару-2021
- Британський актор Ентоні Гопкіс вже вдруге став володарем статуетки за свою кар'єру. Вперше він отримав Оскар за роль у фільмі "Мовчання ягнят" (1992).
- Цього разу знаменитість переміг за роль у фільмі "Батько". Стрічка розповіла про пенсіонера, який страждає від хвороби Альцгеймера. Поступово пам'ять чоловіка дає збій, а він переконаний, що донька те й робить, що прагне відібрати у нього помешкання.
- Окрім Ентоні Гопкінса, у стрічці зіграли Олівія Колман, Руфус Сьюел, Олівія Вільямс та багато інших.
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