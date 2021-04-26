В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе отгремела 93-я церемония Оскара-2021, которая не обошлась без курьезов. В центре внимания оказались Юн Ю Джун, Гленн Клоуз, Фрэнсис МакДорманд и другие актрисы. Какими выходками звезды поразили публику, читайте в материале кино 24.

Долгожданная церемония Оскара-2021 – это не только триумфы лучших представителей современного кинематографа и невероятные появления на красной дорожке, но и курьезы, которые еще долго будет обсуждать мир. Подробнее о забавных моментах кинопремии узнавайте дальше.

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Флирт Юн Ю Джун с Брэдом Питтом

Южнокорейская актриса Юн Ю Джун одержала победу на Оскаре-2021 как "Лучшая актриса второго плана". Она сыграла бабушку в фильме "Минари". Желанную статуэтку звезда получила из рук Брэда Питта, устоять перед которым не смогла.

"Мистер Брэд Питт, наконец. Приятно познакомиться. Где вы были, когда мы снимали фильм? Для меня честь познакомиться с вами", – начала свою речь Юн Ю Джун.

Флирт 73-летней актрисы с 57-летним голливудским красавцем до слез рассмешил публику в зале и самого Брэда Питта. Его так растрогала реакция Юн Ю Джун, что он аплодировал ей, а затем помог сойти со сцены.

Тверк Гленн Клоуз

74-летняя американская актриса так и не стала триумфатором Оскара-2021, хоть и была номинирована уже восемь раз. Несмотря на это Гленн Клоуз таки сумела сорвать овации и запомниться зрителям. Она ошеломила публику неожиданной выходкой.

Принимая участие в конкурсе "Угадай мелодию", звезда с первых нот узнала композицию Da Butt группы Experience Unlimited, которая звучала в фильме "Школьные годы чудесные". Под этот хит Гленн Клоуз исполнила тверк, не постеснявшись звездных коллег. Пользователи твиттера шутят, что своим танцем она завоевала Оскар за лучший короткометражный фильм.

Glenn Close is showing off her dance moves! #Oscars pic.twitter.com/JObKzQCHgn — Entertainment Weekly (@EW) April 26, 2021

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Волчий вой Фрэнсис МакДорманд

Звезда ленты "Земля кочевников" одержала победу в категории "Лучшая актриса". Со сцены Оскара-2021 она по-особенному почтила память звукорежиссера фильма Майкла Вульфа Снайдера, совершившего самоубийство в начале марта этого года.

"Мы посвящаем эту награду нашему волку", – объявила Фрэнсис МакДорманд и неожиданно завыла по-волчьи.

Bet you didn't have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card.https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Курьезная речь Дэниэла Калуя

Британский актер получил Оскар как "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Иуда и Черный мессия". Просто со сцены Дэниэл Калуя отблагодарил родителей за то, что они зачали и родили его. Выражение лица его мамы, присутствовавшей на кинопремии, уже успело стать мемом.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuya’s mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

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Выходки Марии Бакаловой и Виолы Дэвис

Звезда комедии "Борат 2" Мария Бакалова и звезда фильма "Ма Рейни: мать блюза" Виола Дэвис поразили курьезными выходками на красной дорожке Оскара-2021. Актрисы сделали вид, что воспользовались бесплатным баром и выпили шот с невидимой рюмки. Их игра была такой правдивой, что видео стали вирусными в сети.

The hottest new trend on the #Oscars red carpet? Taking a fake shot. First Viola Davis, now Maria Bakalova. Who's next? https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/2pziFzd5Ua — Variety (@Variety) April 25, 2021