У ніч на 26 квітня в Лос-Анджелесі відгриміла 93-я церемонія Оскара-2021, яка не обійшлася без курйозів. У центрі уваги опинилися Юн Ю Джун, Гленн Клоуз, Френсіс МакДорманд та інші акторки. Якими витівками зірки вразили публіку, читайте в матеріалі Кіно 24.

Довгоочікувана церемонія Оскара-2021 – це не лише тріумфи найкращих представників сучасного кінематографа і неймовірні появи на червоній доріжці, а й курйози, які ще довго обговорюватиме світ. Детальніше про кумедні моменти кінопремії дізнавайтеся далі.

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Флірт Юн Ю Джун з Бредом Піттом

Південнокорейська актриса Юн Ю Джун здобула перемогу на Оскарі-2021 як "Найкраща актриса другого плану". Вона зіграла бабусю у фільмі "Мінарі". Омріяну статуетку зірка отримала з рук Бреда Пітта, встояти перед яким не змогла.

"Містер Бред Пітт, нарешті. Приємно познайомитися. Де ви були, коли ми знімали фільм? Для мене честь познайомитися з вами", – почала свою промову Юн Ю Джун.

Флірт 73-річної акторки з 57-річним голлівудським красенем до сліз розсмішив публіку в залі та самого Бреда Пітта. Його так розчулила реакція Юн Ю Джун, що він аплодував їй, а тоді допоміг зійти зі сцени.

Тверк Гленн Клоуз

74-річна американська акторка так і не стала тріумфаторкою Оскара-2021, хоч і була номінована вже вісім разів. Попри це Гленн Клоуз таки зуміла зірвати овації та запам'ятатися глядачам. Вона приголомшила публіку несподіваною витівкою.

Беручи участь в конкурсі "Вгадай мелодію", зірка з перших нот впізнала композицію Da Butt гурту Experience Unlimited, яка звучала у фільмі "Шкільне приголомшення". Під цей хіт Гленн Клоуз виконала тверк, не посоромившись зіркових колег. Користувачі твіттера жартують, що своїм танцем вона виборола Оскар за найкращий короткометражний фільм.

Glenn Close is showing off her dance moves! #Oscars pic.twitter.com/JObKzQCHgn — Entertainment Weekly (@EW) April 26, 2021

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Вовче виття Френсіс МакДорманд

Зірка стрічки "Земля кочівників" здобула перемогу в категорії "Найкраща актриса". Зі сцени Оскара-2021 вона по-особливому вшанувала пам'ять звукорежисера фільму Майкла Вульфа Снайдера, який вчинив самогубство на початку березня цього року.

"Ми присвячуємо цю нагороду нашому вовку", – оголосила Френсіс МакДорманд і несподівано завила по-вовчому.

Bet you didn't have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card.https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Курйозна промова Деніеля Калуя

Британський актор отримав Оскар як "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "Юда і Чорний месія". Просто зі сцени Деніел Калуя віддячив батькам за те, що вони зачали і народили його. Вираз обличчя його мами, яка була присутня на кінопремії, вже встиг стати мемом.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuya’s mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

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Витівки Марії Бакалової та Віоли Девіс

Зірка комедії "Борат 2" Марія Бакалова та зірка фільму "Ма Рейні: мати блюзу" Віола Девіс вразили курйозними витівками на червоній доріжці Оскара-2021. Акторки вдали, що скористалися безкоштовним баром і випили шот з невидимої чарки. Їхня гра була такою правдивою, що відео стали вірусними у мережі.

The hottest new trend on the #Oscars red carpet? Taking a fake shot. First Viola Davis, now Maria Bakalova. Who's next? https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/2pziFzd5Ua — Variety (@Variety) April 25, 2021