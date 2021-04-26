Самый молодой актер "Минари" станцевал перед камерами: забавное видео
К церемонии Оскар Американская киноакадемия готовится с большим усердием. Но даже это не страхует организаторов от забавных моментов. Так, на красной дорожке Оскара 9-летний актер "Минари" Алан С. Ким станцевал перед камерами.
Источник:24 канал
Мальчику, видимо, все церемонии кажутся скучными. И хоть Алан С. Ким не претендует на Оскар, он все же имеет все шансы стать главной звездой вечера.
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На красной дорожке, когда за ним и его коллегами из фильма "Минари" тщательно следили камеры журналистов, 9-летний актер забавно станцевал. В сочетании с гетрами с белыми полосками танец выглядел особенно курьезно.
Интересно, что даже самые молодые гости 93 церемонии Оскар соблюдают карантинные правила. Алан С. Ким надел медицинскую маску и не снимал ее, пока импровизировал с танцем.
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"Минари": коротко о фильме
Фильм "Минари" является одним из главных претендентов на Оскар в номинации "Лучший фильм". Лента имеет символическое название, ведь минари – это растение, которое может привыкнуть к различным условиям. Так и главные герои – семья Ли – всеми силами стремится построить успешный бизнес в США.
И, казалось бы, когда другие уже давно бы сдались из-за трудностей и безденежья, главный герой Джейкоб с женой и детьми продолжает борьбу за собственное счастье.
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