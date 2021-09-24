Фільм-претендент офіційно оголосять сьогодні о 14:30 на пресконференції, але саме зараз триває преспоказ стрічки, що перемогла, у київському кінотеатрі "Жовтень". Про це нам повідомили два представники Українського оскарівського комітету. Чим особливий фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит – читайте у нашому матеріалі.

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Особливість фільму "Погані дороги"

Фільм зображує те, як людина в екстремальних умовах здатна проявити свої характер та здібності; це авторська рефлексія на десятки інтерв'ю та свідчення людей на Донбасі.

На Міжнародному тижні кінокритиків, що проходить у межах Венеційського кінофестивалю, у 2020 році відбулася прем’єра стрічки. Фільм визнали найкращим у категорії "Найбільш інноваційний фільм".

Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру,

– зізналася Наталка Ворожбит.

У центрі історії – життя українських військових та мирних жителів Донбасу, що перебувають по різні сторони лінії розмежування. Наталка Ворожбит писала сценарій, спираючись на реальні історії, зібрані на Сході України. Вона вперше виступила як режисер стрічки, адже до цього вона була сценаристом таких відомих фільмів як "Кіборги" та "Дике поле".

У головних ролях: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх.

Цікаво. Кінокритик Сергій Ксаверов називає фільм "одним із найцікавіших" в українському кіно. За його словами, стрічка символізує "ментальний стан людей на цих дорогах".

"Погані дороги" 2020: дивіться трейлер

Цього року в національному відборі брали участь 5 фільмів, усі вони створені за держпідтримки:

"Відблиск", реж. Валентин Васянович (Україна);

"Стоп –Земля"/Stop-Zemlia, реж. Катерина Горностай (Україна);

"Носоріг"/Rhino, реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);

"Погані дороги"/Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит (Україна);

"Чому я живий", реж. Віллен Новак (Україна, Грузія).

Нагадаємо, Україна представляє фільми-претенденти на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою починаючи з 1997 року. У 2020 році Україна висувала на Оскар фільм "Атлантида" Валентина Васяновича, проте картина не потрапила до шорт-листу премії.

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