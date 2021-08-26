Також у цей період, з 25 серпня по 8 вересня, Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду.

Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами США;

Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська;

Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль;

Фільми, які мали запланований кінотеатральний реліз, але спочатку стали доступні на авторитетних комерційних сервісах стримінгової дистрибуції чи відео на замовлення, можуть претендувати на розгляд у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" 94-х Нагород Академії за умови надання Академії документації (оригінальний(і) документ(и) та переклад на англійську мову) про дати закриття кінотеатру/зали, встановлені урядом, попередньо запланований кінотеатральний реліз та угоди про стримінгову дистрибуцію чи відео на замовлення;

Повний список документів для подачі.

2021 року Український Оскарівський комітет встановив такі дати проведення відбору національних фільмів:

з 25 серпня по 8 вересня 2021 року – приймання заявок на участь у конкурсі

з 9 вересня по 23 вересня 2021 року – розгляд заявок Комітетом

24 вересня 2021 року – засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу.

94-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.