Также в этот период, с 25 августа по 8 сентября, Комитет будет проводить консультации для кинематографистов относительно представления фильмов для рассмотрения.

Фильм-номинант должен соответствовать таким параметрам:

Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами США;

Доминантным языком фильма не должен быть английский;

Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года, что продолжался не менее 7 дней подряд;

Фильмы, которые должны были показывать в кинотеатрах, но сначала стали доступны на сервисах стриминга, могут претендовать на рассмотрение в категории "Международный полнометражный фильм" 94-х Наград Академии, но с определенными условиями по документации;



Полный список документов для подачи.

В 2021 году Украинский Оскаровский комитет установил такие даты проведения отбора национальных фильмов:

с 25 августа по 8 сентября 2021 года – прием заявок на участие в конкурсе

с 9 сентября по 23 сентября 2021 года – рассмотрение заявок Комитетом

24 сентября 2021 года – заседание Комитета и объявление результатов конкурса.

94-я церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.