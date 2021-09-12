На урочистому закритті 78-го Венеційського фестивалю оголосили лауреатів цьогорічної премії. Серед лауреатів опинились зірки світового кінематографа, зокрема режисер Паоло Соррентіно та Пенелопа Крус.

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Сюжет фільму "Подія" / Happening / L'événement

Цьогоріч жюрі найстарішого кінофестивалю надав перевагу французькій екранізація однойменного роману Енні Ерно "Подія". Це друга повнометражна картина режисерки Одрі Діван. Вона розповідає історію про звичайне життя студентки, яке перетвориться в пекло. Адже на шляху до успішної кар'єри постане небажана вагітність. У світі 60-их років у соціалістичній Франції бажання здійснити переривання вагітності поза законом. Але жінка знайде вихід.

Відгуки на картину-переможця 78-го Венеційського кінофестивалю "Подія"

Станом на 12 вересня 2021 року на незалежному популярному ресурсі Rotten Tomatoes картина поки що має рейтинг 100% зі 100% можливих. Рейтинг складений за 8-ма відгуками від критиків світових медіа.

Зокрема The Hollywood Reporter зауважив, що фільм "Подія" дає нам чітке уявлення про те, що таке французький соцреалізм 60-их років минулого століття. Критик наполягав, що фільм стане зрозумілим кожному, хто дбає про особисті свободи.

У The Guardian відзначили французьку картину такими заслуженими епітетами, як "серйозна", "захоплююча" і "нарешті достойна".

"Подія" 2021: дивіться трейлер фільму