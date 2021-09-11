78-ий Венеційський кінофестиваль стартував 1 вересня. А сьогодні, 11 вересня 2021 року, фестиваль потішено оголосив своїх переможців та володарів "Золотого лева".

До теми У Венеції стартує найстаріший фестиваль Європи: програма, журі, українські фільми

Венеційський кінофестиваль: переможці

У головній програмі Венеційського кінофестивалю журі розглянуло повнометражні фільми, які були представлені у програмі заходу. Перемогу в цьому сегменті отримали:

Золотий лев

Головну нагороду 78-го Венеційського кінофестивалю отримала стрічка "Подія" режисерки Одрі Діван.

Гран-прі журі

Нагороду отримав фільм "Рука Бога" режисера Паоло Соррентіно.

Срібний лев, найкращий режисер

Нагороду отримала режисерка Джейн Кампіон за фільм "Сила собаки".

Кубок Вольпі, найкраща жіноча роль

Нагороду отримала Пенелопа Крус за роль у стрічці "Паралельні Матері" режисера Педра Альмадовара.

Кубок Вольпі, найкраща чоловіча роль

Нагороду отримав Ерік Матті за роль у фільмі "На роботі" режисера Еріка Матті.

Найкращий сценарій

"Загублена донька" – режисерки Меггі Джилленхол.

Спеціальний приз журі

"Отвір" – режисера Міккеланджело Фраммартіно.

Приз імені Марчелло Мастрояні для найкращого нового актора або актриси

Нагороду отримав актор Філіппо Скотті за роль у фільмі "Рука Бога" режисера Паоло Сорентіно.

Програма "Горизонти"

Це друга знакова програма Венеційського кінофестивалю. До неї зазвичай входять експериментальні стрічки, які відіграють важливу роль у розвитку світового кінематографа.

Найкращий режисер

Нагороду отримав Ерік Ґравел за фільм "Повний день".

Найкращий фільм

"Пілігрими" – режисер Лаурінас Барейша.

Спеціальний приз журі

Стрічка "Великий рух" – Кіро Руссо.

Найкраща актриса

Нагороду отримала акторка Лора Каламі за роль у фільмі "Повний день" режисера Ерік Ґравел.

Найкращий актор

Нагороду отримав Пісет Чун за рольу фільмі "Білий будинок" режисера Кавіч Неанг.

Найкращий сценарій

Фільм "107 матерів" – режисери Петер Керекес та Іван Островський.

Найкращий короткометражний фільм

"Кістки" – режисери Крістобаль Леон та Хоакін Косіна