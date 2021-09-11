78-ой Венецианский кинофестиваль стартовал 1 сентября. А сегодня, 11 сентября 2021 года, фестиваль с радостью объявил своих победителей и обладателей "Золотого льва".

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Венецианский кинофестиваль: победители

В главной программе Венецианского кинофестиваля жюри рассмотрело полнометражные фильмы, которые были представлены в программе мероприятия. Победу в этом сегменте получили:

Золотой лев

Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.

Гран-при жюри

Награду получил фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино.

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Серебряный лев, лучший режиссер

Награду получила режиссер Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса".

Кубок Вольпи, лучшая женская роль

Награду получила Пенелопа Крус за роль в фильме "Параллельные Матери" режиссера Педро Альмодовара.

Кубок Вольпи, лучшая мужская роль

Награду получил Эрик Матти за роль в фильме "На работе" режиссера Эрика Матти.

Лучший сценарий

"Незнакомая дочь" – режиссера Мэгги Джилленхол.

Специальный приз жюри

"Дыра" – режиссера Миккеланджело Фраммартино.

Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы

Награду получил актер Филиппо Скотти за роль в фильме "Рука Бога" режиссера Паоло Сорентино.

Программа "Горизонты"

Это вторая знаковая программа Венецианского кинофестиваля. В нее обычно входят экспериментальные ленты, которые играют важную роль в развитии мирового кинематографа.

Лучший режиссер

Награду получил Эрик Гравел за фильм "Полный рабочий день".

Лучший фильм

"Пилигримы" – режиссер Лауринас Барейша.

Специальный приз жюри

Лента "Великое движение" – Кира Руссо.

Лучшая актриса

Награду получила актриса Лора Калами за роль в фильме "Полный рабочий день" режиссера Эрика Гравеля.

Лучший актер

Награду получил Писет Чун за роль фильме "Белое здание" режиссера Неанга Кавича.

Лучший сценарий

Фильм "107 матерей" – режиссеры Петер Керекеш и Иван Островский.

Лучший короткометражный фильм

"Кости" – режиссеры Кристобаль Леон и Хоакин Косина