Письменник Джордж Мартін у подкасті The Stuff Dreams Are Made Of пообіцяв, що у "Домі дракона" покажуть 17 драконів – кожний зі своєю унікальною зовнішністю та характером. Нагадаємо, що у "Грі престолів" їх було всього три: Дрогон, Візеріон і Рейгаль.