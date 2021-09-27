Збільшення кількості драконів логічно. Адже, сюжет "Дома Дракона" обертається навколо історії "Танок драконів", кровопролитної громадянської війни Таргарієнів, до якої активно залучалися дракони.

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Я завжди думав, що це прекрасна історія; вона мені дуже подобається і я з нетерпінням чекаю, коли вона оживе на екрані. І, звичайно, хочеться побачити драконів! Звісно, я люблю їх,
– сказав Джордж Мартін.

Створенням драконів для серіалу знову займеться студія Pixomondo, яка працювала над "Грою престолів". Деякі фанати вважають, що зйомки сцен з драконами вже потрапляли у пресу: їх можна впізнати по мітках, що вказують акторам, де будуть голови драконів.

Дім драконів
Такими мітками позначали для акторів, в якому місці знаходиться голова чарівної істоти / Скриншот з відео

Що відомо про серіал "Дім дракона"

  • "Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO;
  • Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", у якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу;
  • Запланована кількість серій – 10;
  • Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін;
  • Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".
  • У липні 2021 року у одного із членів команди виявили коронавірус і зйомки призупинили. Однак, це тривало недовго і актори знову повернулися до фільмування;
  • Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb;
  • Прем'єра серіалу, дія якого відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.

Акторський склад серіалу "Дім дракона":

  • Емма Д'Арсі (Рейнір Таргарієн),
  • Стів Туссен (Корліс Веларіон),
  • Педді Консідайн (Візеріс Таргарієн),
  • Метт Сміт (Деймон Таргарієн),
  • Олівія Кук (Алісента Гайтавер),
  • Ріс Іванс (Отто Гайтавер).