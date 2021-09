Писатель Джордж Мартин в подкасте The Stuff Dreams Are Made Of пообещал, что в "Доме дракона" покажут 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль.