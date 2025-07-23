Як зазначають іноземні ЗМІ, сьогодні стан Вілліса стрімко погіршується. Актор не може говорити, читати та навіть пересуватись без сторонньої допомоги. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо біографію легендарного "Міцного горішка".

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Що відомо про життєвий шлях Брюса Вілліса?

Брюс Вілліс народився в Німеччині в родині американського солдата та німкені. Ніхто з його родини не мав творчої професії. Батько працював зварювальником, а мати – у банку.

Вілліс з дитинства був дуже активним юнаком і вже тоді проявилось його бажання до творчої професії. Саме сцена допомогла йому позбутися заїкання та проявлятись по-справжньому. З цього моменту він почав поєднувати своє навчання з участю в драматичних гуртках, постановках.

Брюс вступив в університет, але зовсім скоро його покинув і почав працювати барменом. Саме там він випадково зустрівся з режисером, який шукав актора на епізодичну роль. З цього розпочалась кар'єра майбутньої зірки бойовиків.

Як складалась кар'єра Брюса Вілліса?

У кар'єрі Брюса Вілліса траплялися і спади, і стрімкі злети. Однак на самому початку творчого шляху йому довелося добряче постаратися для того, аби добитись успіху. Зокрема, він грав в маловідомих театрах, виконував епізодичні ролі до моменту, поки його не запросили зніматися в телесеріалі "Детективне агентство "Місячне сяйво"".

Після цього Вілліса почали вважати хорошим коміком, однак роль в бойовику "Міцний горішок" зробила його популярним на увесь світ.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

Ось у яких ще стрічках зіграв Брюс Вілліс:

"Останній бойскаут" (1991),

"12 мавп" (1995),

"П'ятий елемент" (1997),

"Армагеддон" (1998),

"Шосте чуття" (1999),

"Невразливий" (2000),

"Місто гріхів" (2005),

"Петля часу" (2012).

Він є дворазовим лауреатом прайм-тайму премії "Еммі", а також кавалером французького ордена Мистецтв та літератури.

Що відомо про особисте життя Брюса Вілліса?

Щодо особистого життя, то Брюс Вілліс точно має відмінний смак на жінок. Він був одружений з блискучою акторкою Демі Мур, яка у 2025 році претендувала на Оскар за роль у фільмі "Субстанція". У них народилися три дочки: Румер Гленн Вілліс, Скаут Лару Вілліс та Талула Бель Вілліс. Подружжя вважалося зразковим, але, попри ідеальну картинку, розлучилося.

У березні 2009 р. Брюс одружився вдруге – цього разу з британською моделлю та акторкою Еммою Гемінґ. У них також народилися донечки.

У лютому 2023 року дружина Вілліса повідомила в соціальних мережах, що 67-річному актору поставили діагноз – лобово-скронева деменція. Відомо, що вся сім'я сильно підтримує Брюса та завжди знаходиться поруч. До речі, колишня дружина актора – Демі Мур – також є частою гостею в домі екскоханого. Усі вони намагаються дарувати один одному позитивні емоції та часто діляться світлинами у соцмережах.

Хвороба Брюса Вілліса: що відомо?

Актор завершив свою кар'єру ще у 2022 році після того, як йому діагностували афазію – порушення мовлення, спричинене ураженням мозку. Та вже на початку 2023-го його дружина повідомила про погіршення стану: лікарі виявили у Вілліса фронтотемпоральну деменцію – тяжке захворювання, яке вражає лобову та скроневу частки мозку.

Останнім часом шанувальники серйозно стурбовані здоров’ям легендарного "Міцного горішка". У ЗМІ дедалі частіше з’являються повідомлення про стрімке погіршення його стану. За даними іноземних видань, Брюс уже не може самостійно говорити, читати чи пересуватися.