Как отмечают иностранные СМИ, сегодня состояние Уиллиса стремительно ухудшается. Актер не может говорить, читать и даже передвигаться без посторонней помощи. В материале Кино 24 рассказываем биографию легендарного "Крепкого орешка".

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Что известно о жизненном пути Брюса Уиллиса?

Брюс Уиллис родился в Германии в семье американского солдата и немки. Никто из его семьи не имел творческой профессии. Отец работал сварщиком, а мать – в банке.

Уиллис с детства был очень активным юношей и уже тогда проявилось его желание к творческой профессии. Именно сцена помогла ему избавиться от заикания и проявляться по-настоящему. С этого момента он начал совмещать свое обучение с участием в драматических кружках, постановках.

Брюс поступил в университет, но совсем скоро его покинул и начал работать барменом. Именно там он случайно встретился с режиссером, который искал актера на эпизодическую роль. С этого началась карьера будущей звезды боевиков.

Как складывалась карьера Брюса Уиллиса?

В карьере Брюса Уиллиса случались и спады, и стремительные взлеты. Однако в самом начале творческого пути ему пришлось изрядно постараться для того, чтобы добиться успеха. В частности, он играл в малоизвестных театрах, исполнял эпизодические роли до момента, пока его не пригласили сниматься в телесериале "Детективное агентство "Лунный свет"".

После этого Уиллиса начали считать хорошим комиком, однако роль в боевике "Крепкий орешек" сделала его популярным на весь мир.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

Вот в каких еще лентах сыграл Брюс Уиллис:

"Последний бойскаут" (1991),

"12 обезьян" (1995),

"Пятый элемент" (1997),

"Армагеддон" (1998),

"Шестое чувство" (1999),

"Неуязвимый" (2000),

"Город грехов" (2005),

"Петля времени" (2012).

Он является двукратным лауреатом прайм-тайма премии "Эмми", а также кавалером французского ордена Искусств и литературы.

Что известно о личной жизни Брюса Уиллиса?

Относительно личной жизни, то Брюс Уиллис точно имеет отличный вкус на женщин. Он был женат на блестящей актрисе Деми Мур, которая в 2025 году претендовала на Оскар за роль в фильме "Субстанция". У них родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Талула Бель Уиллис. Супруги считались образцовыми, но, несмотря на идеальную картинку, развелись.

В марте 2009 г. Брюс женился во второй раз – этот раз с британской моделью и актрисой Эммой Хеминг. У них также родились дочери.

В феврале 2023 года жена Уиллиса сообщила в социальных сетях, что 67-летнему актеру поставили диагноз – лобно-височная деменция. Известно, что вся семья сильно поддерживает Брюса и всегда находится рядом. Кстати, бывшая жена актера – Деми Мур – также является частой гостьей в доме экс-возлюбленного. Все они стараются дарить друг другу положительные эмоции и часто делятся фотографиями в соцсетях.

Болезнь Брюса Уиллиса: что известно?

Актер завершил свою карьеру еще в 2022 году после того, как ему диагностировали афазию – нарушение речи, вызванное поражением мозга. И уже в начале 2023-го его жена сообщила об ухудшении состояния: врачи обнаружили у Уиллиса фронтотемпоральную деменцию – тяжелое заболевание, которое поражает лобную и височную доли мозга.

В последнее время поклонники серьезно обеспокоены здоровьем легендарного "Крепкого орешка". В СМИ все чаще появляются сообщения о стремительном ухудшении его состояния. По данным иностранных изданий, Брюс уже не может самостоятельно говорить, читать или передвигаться.