Комедия выйдет на большие экраны накануне Хэллоуина, 30 октября. Фильм покажет закулисье школьного собрания, когда детские травмы, первая любовь и желание быть правым встречаются в одном кабинете. В материале Кино 24 узнаете больше о съемках.

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Что известно о съемках фильма "Родительское собрание"?

Иван Мелашенко, соавтор сценария и продюсер фильма, отмечает, что "Родительское собрание" – это не о детях, а о взрослых, которым очень не помешало бы еще раз сходить в школу – хотя бы на урок эмоционального интеллекта.

По сюжету, когда на выборах президента школы побеждает худший ученик-прогульщик, возмущенные родители других уверены в фальсификации, и созывают родительское собрание, которые перерастают в ожесточенные дебаты, обнажают пробелы в воспитании, несовершенство школьного образования и открывают семейные тайны, о которых никто даже представить не мог.

В кадре собрали звездных актеров, среди них – Анастасия Цымбалару, для которой "Родительское собрание" станет дебютом в игровом, полнометражном кино. В фильме она сыграет "маму-отличницу" Вику, председателя родительского комитета.

В эти непростые времена, когда страна переживает войну, украинское кино приобретает еще большее значение. Оно дает надежду, объединяет, сохраняет нашу культуру и напоминает, что мы умеем не только бороться, но и смеяться, любить и жить,

– делится Анастасия Цимбалару.



Съемки фильма "Родительские сборы" / Фото Пресс-служба

Несмотря на переменчивую погоду – на смену летнему солнцу время от времени приходил прохладный дождь – новосозданная кинопара Евгения Яновича (Захар) и Антонины Хижняк (Карина) снялись в нескольких ключевых сценах. На экране они воплотят состоятельных родителей, которые готовы к любым хитростям, чтобы их чадо получило первенство в президентских школьных соревнованиях.

В фильме я конфликтую с Олегом Маслюком и люблю Антонину Хижняк. Короче, все кардинально отличается от жизни. Но такие задачи, как актеру, мне нравятся. Сценарий в "Родительском собрании" очень смешной. Считаю, это главное для комедии. Поэтому жду классного результата,

– делится Евгений Янович.

Также в фильме сыграют Назар Заднепровский, Римма Зюбина, Олег Маслюк, Андрей Исаенко, Лилия Цвеликова, Алиса Тункевич, Владимир Кравчук, Владимир Николаенко, Нина Набока, Наталья Корецкая, Владимир Ращук, Николь Немчик, Максим Боряк, Мария Мархай, Иван Волошин, Михаил Вербанец.



Съемки фильма "Родительские сборы" / Фото Пресс-служба

Съемочная площадка уже превращается в арену родительских баталий, а команда работает над тем, чтобы каждый кадр был наполнен жизнью, юмором и узнаваемыми ситуациями. Зрителей ждет настоящее кинозрелище с лучшими украинскими актерами, неожиданными сюжетными поворотами – и несколькими сюрпризами в виде звездных камео.

Не упустите возможность почувствовать настроение настоящих "Родительское собрание" – в кино уже с 30 октября.