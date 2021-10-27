Режисером буде Дені Вільньов, крім того, він виступить у ролі продюсера і сценариста стрічки. Відомо, що за умовами договору між Legendary та Warner Bros. спершу сиквел показуватимуть лише у кінотеатрах.

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Адаптувати "Дюну" Френка Герберта – це моя мрія, і я маю подякувати фанатам, акторам, знімальній групі, Legendary та Warner Bros. за те, що вони підтримали цю мрію. Це лише початок,

– поділився Дені Вільньов.

Цікаво. За перший вікенд "Дюна" показала хороший результат – зібрала 41 мільйон доларів у прокаті. Так, стрічка не перевершила "Годзіллу проти Конга", яка за такий самий час зібрала трохи більше – 48 мільйонів. Однак, "Дюна" стала найуспішнішою стрічкою серед робіт режисера Дені Вільньова. Наразі загальні світові збори картини складають 223,2 мільйона доларів.

Сюжет фільму "Дюна"

Події фільму відбуваються у далекому майбутньому, яке не схоже на сьогоднішній реальний світ. У центрі історії – розповідь про те, як Оскар Айзек у ролі Герцога Лето Атрейдеса отримав контроль над пустельною планетою Арракіс. Життя у їхньому світі сповнене небезпек і жорстокості, однак, ця планета є неабияк цінною, оскільки лише там можна знайти рідкісну й особливу речовину – спайс, що за дією схожа на наркотики, але наділяє людину важливим даром – продовжує життя та покращує розумові здібності. Хто контролює Аракіс, той володіє спайсом, а хто володіє спайсом – панує над усім всесвітом.

Однак Арракіс таїть у своїх глибинах страшну небезпеку – велетенських червів, які нападають на видобувачів спайсу та заважають людям. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині контроль над Арракісом.

"Дюна" 2021: дивіться повний трейлер фільму