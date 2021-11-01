Зазвичай герої кіновсесвіту Marvel отримують по три сольних фільми: так було із Залізною людиною, Капітаном Америкою, Людиною-павуком, Тором. З Вічними може бути інакше цього разу.

До речі "Вічні" отримали найнижчий рейтинг від критиків серед фільмів Marvel

Продюсерка Нейт Мур сказала, що мати 2-гу і 3-тю частини блокбастеру про Вічних – не обов’язково.

Це не те, що потрібно обов’язково мати. Звісно, у нас є ідеї, як ми маємо розвиватися, але немає жорсткого обмеження і правила, що ми повинні зняти три частини, а ця була лише першою,

– наголосила продюсерка Нейт Мур.

Ймовірні причини, на думку редакції Кіно 24

Велика кількість персонажів

Можливо, це пов’язано з великою кількістю героїв, адже "Вічні" ввели у кіновсесвіт Marvel цілий загін персонажів. А також, можливо, хочуть поспостерігати за рейтингом фільму. Як відомо, "Вічні" наразі показує найнижчий рейтинг від критиків. На Rotten Tomatoes оцінка стрічки стає все нижчою. 29 жовтня рейтинг від кінокритиків складав 63 %, а сьогодні вже 60 %.

Низький рейтинг

У мережі також вже можна почитати відгуки тих, хто подивився фільм "Вічні", світова прем’єра якої відбулася 18 жовтня у Лос-Анджелесі. Більшості фільм сподобався. Рецензенти відзначають незвичайний підхід режисера Хлої Чжао, хвалять масштабність і візуальну складову "Вічних". До акторської гри персонажів також питань немає. У картині знайшлося місце зворушливим моментам і епічним сутичкам. Перші відгуки на блокбастер "Вічні" можна почитати у нашій добірці на Кіно 24.

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Однак, крім схвальних відгуків, разом з оглядами з’явилися і спойлери до фільму. Зокрема, у соцмережах можна побачити детальний опис першої сцени після титрів "Вічних", яка показує майбутні події. Крім цього, критики не зацінили атмосферу фільму, пише Daily Mail:

"Іноді мені здавалося, що я дивлюся дуже складну презентацію PowerPoint. У цьому основна проблема: надто багато всього відбувається, все спрямоване до кульмінаційної битви зі злом", – написав кінокритик The Guardian Стів Роуз;

"Коли я почав дивитися фільм, то найбільше мене цікавило, чи перенесе Хлоя унікальну поетичну атмосферу з "Землі кочівників" у всесвіт блокбастерів, але я цього не дочекався. Зрозуміло, що це було розчарування", – зазначив кінокритик Оуен Глейберман;

"Четверо "Вічних" – білі, троє – азіати, двоє – темношкірі, один – латиноамериканець. Один – гей, один – з інвалідністю: глухий. І один – андрогінний підліток, який ніколи не виросте”, – перерахував усіх героїв Стів Роуз.

. Нагадаємо, прем'єра стрічки для українського глядача запланована на 4 листопада 2021 року.

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