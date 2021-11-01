Обычно герои киновселенной Marvel получают по три сольных фильма: так было с Железным человеком, Капитаном Америкой, Человеком-пауком, Тором. С Вечными может быть иначе на этот раз.

Кстати "Вечные" получили самый низкий рейтинг от критиков среди фильмов Marvel

Продюсер Нейт Мур сказала, что 2 и 3 часть блокбастера о Вечных – не обязательна.

Это не то, что обязательно нужно иметь. Конечно, у нас есть идеи, как мы должны развиваться, но нет жесткого ограничения и правила, что мы должны снять три части, а эта была только первой,

– подчеркнула продюсер Нейт Мур.

Вероятные причины, по мнению редакции Кино 24

Большое количество персонажей и низкий рейтинг

Возможно, это связано с большим количеством героев, ведь "Вечные" ввели в киновселенную Marvel целый отряд персонажей. А также возможно хотят понаблюдать за рейтингом фильма. Как известно, "Вечные" пока показывают самый низкий рейтинг от критиков. На Rotten Tomatoes оценка ленты становится все ниже. 29 октября рейтинг от кинокритиков составлял 63%, а сегодня уже 60%.

В сети также можно почитать отзывы тех, кто посмотрел фильм "Вечные", мировая премьера которого состоялась 18 октября в Лос-Анджелесе. Большинству фильм понравился. Рецензенты отмечают необычный подход режиссера Хлои Чжао, хвалят масштабность и визуальную составляющую "Вечных". К актерской игре персонажей вопросов тоже нет. В картине нашлось место трогательным моментам и эпическим столкновениям. Первые отзывы на блокбастер "Вечные" можно почитать в нашей подборке на Кино 24.

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Однако, кроме одобрительных отзывов, вместе с обзорами появились и спойлеры к фильму. В частности, в соцсетях можно увидеть подробное описание первой сцены после титров "Вечных", которая показывает будущие события. Кроме того, критики не оценили атмосферу фильма, пишет Daily Mail:

"Иногда мне казалось, что я смотрю очень сложную презентацию PowerPoint. В этом основная проблема: слишком много всего происходит, все направлено к кульминационной битве со злом", – написал кинокритик The Guardian Стив Роуз;

"Когда я начал смотреть фильм, то больше всего меня интересовало, перенесет ли Хлоя уникальную поэтическую атмосферу из "Земли кочевников" во вселенную блокбастеров, но я этого не дождался. Понятно, что это было разочарованием", – отметил кинокритик Оуэн Глейберман;

"Четверо "Вечных" – белые, трое – азиаты, двое – темнокожие, один – латиноамериканец. Один – гей, один – с инвалидностью: глухой. И один – андрогинный подросток, который никогда не вырастет", – перечислил всех героев Стив Роуз.

Напомним, премьера фильма для украинского зрителя запланирована на 4 ноября 2021 года.

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