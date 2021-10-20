Большинству фильм скорее понравился. Рецензенты отмечают необычный подход режиссера Хлои Чжао, хвалят масштабность и визуальную составляющую "Вечных". К актерской игре персонажей также вопросов тоже нет. В картине нашлось место трогательным моментам и эпическим схваткам.

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Однако помимо лестных отзывов, вместе с обзорами появились и спойлеры к фильму. В частности, в соцсетях можно увидеть детальное описание первой сцены после титров "Вечных", которая показывает будущие события.

Первые отзывы на "вечных" с Анджелиной Джоли

"Вечные" – вероятно, самый амбициозный фильм Marvel. Впрочем, лучший комплимент, который я могу сделать ему, – это не картина Marvel, а картина Хлои Чжао";

"Вечные" – потрясающие! Хлоя Чжао и компания сняли ностальгический, эмоциональный, чрезвычайно эпический супергеройский фильм. У ансамбля хорошая химия, и у всех (героев) есть важные моменты, чтобы продемонстрировать свои способности. Натурализм операторской работы Бена Дэвиса подчеркивает человечность персонажей";

"Вечные" Marvel – удивительно странные и наполненные новой мифологией вселенной, которая заставляет их отделиться от остальных проектов. Это, честно говоря, освежает. В фильме есть горьковато-сладкий привкус, который вы чувствуете в кадрах, – безусловно, прикосновение Хлои Чжао. Это задушевно и мечтательно";

"Вечные" – это ШЕДЕВР!!! С самого начала он наполнен адреналином, но в то же время душой и юмором! Так много новинок вселенной Marvel! Фильм отдает дань уважения комиксам, но это совершенно уникальная история. А сцены после титров меняют игру";

"Только что пришел из "Вечных". Я никогда так не увлекался историей. Это было кинематографически красиво. Я был вовлечен все время. Это так отличается от Вселенной Marvel, как будто это собственная вселенная. Я люблю такое";

"Вечные" – это удивительно, эпично, красиво и насыщенно. В нем много сюжетных поворотов, иногда кажется, что это фильм DC (не критика), а иногда он не похож ни на какие другие фильмы о супергероях. Хотел бы я предложить вам блестящую быструю реакцию, но у меня остались только глубокие мысли";



Кадр из "Вечных" / Фото из Кинориума

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"Вечные" – это марвеловская версия "Лиги Справедливости Зака Снайдера". Фильм делает ставку на актерский состав, малоизвестных персонажей и преуспевает. Режиссура Хлои Чжао великолепна. Картина выглядит одной из лучших в Marvel за все время. Сумасшедшие сцены после титров";

"Вечные" заигрывают со зрителем, притворяясь "просто супергеройским фильмом", но обходятся масштабом, несколькими приветливыми актерами и некоторой интригой. В лучшем случае они почти похожи на Marvel, который играет в песочнице DC, но опирается на сравнительно общие архетипы супергероев";

"Моя любимая особенность фильмов Marvel – то, как они постоянно пытаются найти новые способы рассказывать истории. "Вечные" сняты очень красиво и выглядят совсем не как предыдущие фильмы вселенной. Сюжет удивил меня некоторыми поворотами и неожиданностями. Две сцены после титров просто огонь";

"Вечные" – это как сразу много фильмов. Они сняты с большим размахом и визуально выглядят иначе (и более интимно, чем все остальное от Marvel). У них есть смех, большие сюрпризы и готовность смириться с гигантской, многолюдной историей, которую он раскрывает. От Хлои Чжао действительно уникальный визуальный отпечаток";

"Через 25 фильмов Хлоя Чжао неожиданно повела вселенную Marvel в совершенно новом направлении в "Вечных". Франшиза созрела, и это только начало того, что может быть снято. Абсолютно захватывающий и эпический фильм, в котором Кумейл Нанджиани отвечает за юмор, а Джемма Чан – это сердце";

"Вечные" – наверное, самый потрясающий и удивительный фильм Marvel, который вы когда-либо видели. Много поворотов и перипетий. Кумейл Нанджиани в каждой сцене. Как всегда, оставайтесь до самого конца".

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