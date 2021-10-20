Більшості фільм скоріше сподобався. Рецензенти відзначають незвичайний підхід режисера Хлої Чжао, хвалять масштабність і візуальну складову "Вічних". До акторської гри персонажів також питань теж немає. У картині знайшлося місце зворушливим моментам і епічним сутичкам.

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Однак крім схвальних відгуків, разом з оглядами з’явилися і спойлери до фільму. Зокрема, у соцмережах можна побачити детальний опис першої сцени після титрів "Вічних", яка показує майбутні події.

Перші відгуки на "Вічних" з Анджеліною Джолі

"Вічні" – ймовірно, найамбіційніший фільм Marvel. Втім, найкращий комплімент, який я можу зробити йому, – це не картина Marvel, а картина Хлої Чжао";

"Вічні" – приголомшливі! Хлоя Чжао і компанія зняли ностальгічний, емоційний, надзвичайно епічний супергеройський фільм. У ансамблю хороша хімія, і у всіх (героїв) є важливі моменти, щоб продемонструвати свої здібності. Натуралізм операторської роботи Бена Девіса підкреслює людяність персонажів";

"Вічні" Marvel – напрочуд дивні й наповнені новою міфологією всесвіту, яка змушує їх відокремитися від решти проєктів. Це, чесно, освіжає. У фільмі є гіркувато-солодкий присмак, який ви відчуваєте у кадрах заходу, – безумовно, дотик Хлої Чжао. Це задушевно і мрійливо";

"Вічні" – це ШЕДЕВР!!! З самого початку він наповнений адреналіном, але водночас – душею і гумором! Так багато новинок всесвіту Marvel! Фільм віддає данину поваги коміксами, але це абсолютно унікальна історія. А сцени після титрів змінюють гру";

"Тільки що прийшов з "Вічних". Я ніколи так не захоплювався історією. Це було кінематографічно красиво. Я був залучений весь час. Це так відрізняється від всесвіту Marvel, як ніби це власний всесвіт. Я люблю таке";

"Вічні" – це дивно, епічно, красиво і насичено. У ньому багато сюжетних поворотів, іноді здається, що це фільм DC (не критика), а іноді він не схожий ні інші фільми про супергероїв. Хотів би я запропонувати вам блискучу швидку реакцію, але у мене залишилися тільки глибокі думки";



Кадр з "Вічних" / Фото з Кіноріуму

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"Вічні" – це марвелівська версія "Ліги справедливості Зака ​​Снайдера". Фільм робить ставку на акторський склад, маловідомих персонажів і досягає успіху. Режисура Хлої Чжао чудова. Картина виглядає однією з кращих у Marvel за весь час. Божевільні сцени після титрів";

"Вічні "заграють з глядачем, прикидаючись" просто супергеройський фільм", але обходяться масштабом, кількома привітними акторами й деякою інтригою. У кращому випадку вони майже схожі на Marvel, що грає в пісочниці DC, але спирається на порівняно загальні архетипи супергероїв";

"Моя улюблена особливість фільмів Marvel – те, як вони постійно намагаються знайти нові способи розповідати історії. "Вічні" зняті дуже красиво і виглядають зовсім не як попередні фільми всесвіту. Сюжет здивував мене деякими поворотами та несподіванками. Дві сцени після титрів просто вогонь";

"Вічні" – це як відразу багато фільмів. Вони зняті з великим розмахом і виглядають візуально інакше (і більш інтимно), ніж все інше від Marvel. У них є сміх, великі сюрпризи й готовність змиритися з гігантською, багатолюдною історією, яку він розкриває. Від Хлої Чжао дійсно унікальний візуальний відбиток";

"Через 25 фільмів Хлоя Чжао несподівано повела всесвіт Marvel в абсолютно новому напрямку у "Вічних". Франшиза дозріла, і це тільки початок того, що може бути знято. Абсолютно захопливий і епічний фільм, в якому Кумейл Нанджіані відповідає за гумор, а Джемма Чан – це серце";

"Вічні" – напевно, найприголомшливіший і дивовижний фільм Marvel, який ви коли-небудь бачили. Багато поворотів і перипетій. Кумейл Нанджіані в кожній сцені. Як завжди, залишайтеся до самого кінця".

"Вічні" 2021: дивіться український трейлер