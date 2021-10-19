Зірки найкасовішої стрічки цього року "Дюна" від режисера Дені Вільньова пройшлись червоним килимом перед кінотеатром Одеон на Лестер-сквер, що у Лондоні. Зокрема своїми витонченими та стильним образами на британській прем'єрі у понеділок, 18 жовтня 2021 року, вразили виконавці головних ролей – акторка та співачка Зендея, а також Тімоті Шаламе.

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Нагадаємо, що прем'єра фільму "Дюна" в Україні відбулась місяцем раніше – 16 вересня 2021 року.

Зендея з'явилась на червоному килимі у молочній асиметричній сукні Rick Owens, розшитій білими паєтками. Родзинка сукні – ефектний виріз на спині, який зірка залюбки показувала фотографам. Тендітні руки зірки були прикрашені ювелірними виробами у "зміїному" стилі. Схожі прикраси Зенедея обрала раніше для червоного килима у Венеції.

Під дописом на інстаграм-сторінці видання Variety фанати Зендеї висловили абсолютний захват від зовнішнього вигляду актриси: "Я серйозно, хто одягає Зендею? Кожен окремий погляд – це абсолютна досконалість".



Зендея / Фото Getty Images



Зендея / Фото Getty Images

Тімоті Шаламе утримався від яскравого образу, залишаючись вірним чорному костюму свого героя – Пола Атрейдеса. Костюм, що обрав актор, належить бренду Alexander McQueen.



Тімоті Шаламе / Фото Getty Images

Веселі танці Зендеї та Тімоті Шаламе

Зійшовшись на червоному килимі для спільного кадру, Тімоті Шаламе та Зендея почали імпровізовано танцювати, чим розпалили фотографів та шанувальників. Ймовірно, Шаламе був вражений вузьким подолом сукні Зендеї, адже він постійно на нього дивився та вказував. Акторка не розгубилась і перетворила все це у веселий танець.

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На червоному килимі також з'явились інші актори фільму – Голда Рошевель, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Бабс Олусанмокун, Шерон Данкен-Брюстер і Девід Дастмалчіан.



Акторський склад "Дюни" та Дені Вільньов / Фото Getty Images