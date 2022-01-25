Вечера французского кино – это фестиваль, который ежегодно открывает зрителям новые работы французского кинематографа. В 2022 году он будет проходить семнадцатый раз. В отличие от предыдущего года показы будут проходить исключительно в кинотеатрах. Об этом сообщила компания Артхаус Трафик.

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Откроет фестиваль драматическая лента "Высокая мода" режиссера Сильви Оайон с Натали Бай и Линой Кудри в главных ролях. События фильма разворачиваются вокруг молодой портнихи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с работницей швейной мастерской дома Dior.

Кинопоказ будет проходить в рамках программы Ukrainian Fashion Week, которая стартует 3 февраля.

"Высокая мода": смотрите трейлер

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В программу вошел мелодраматический триллер "Любовники" режиссера Николь Гарсия, участник основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2020 года. Лента рассказывает о случайной встрече двух влюбленных, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, который в отчаянии стал преступником.

В фильме снялись французские звезды Стейси Мартин ("Нимфоманка"), Пьер Нине ("Черная шкатулка"), Бенуа Мажимель ("пианистка").

"Любовники": смотрите трейлер

Также в подборке – драма "Маленькая мама" – работа французского режиссера, сценаристки и ФЭМ-активистки Селин Сьяммы. Как и предыдущая ее лента "Портрет девушки в огне", новая картина – это меткая репрезентация female gaze в современном кинематографе.

Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году в рамках основного конкурса Берлинале (Германия), а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) работа получила Приз зрительских симпатий. Журнал The New York Times назвал актерскую работу юных исполнительниц главных ролей одной из лучших в этом году рядом с Кристен Стюарт и Бенедиктом Камбербэтчем.

"Маленькая мама": смотрите трейлер

Лучшая европейская комедия 2020 года, фильм "Триумф" Эммануэля Курколя рассказывает о новоиспеченном режиссере, который живет мечтой о триумфальной премьере в Париже. Между тем его труппа – это участники тюремного театрального кружка, которые только того и ждут, что разрешения на выезд за пределы тюрьмы.

"Триумф": смотрите трейлер

"Лети со мной" – драматическая комедия Кристофа Барратье о мажоре и завсегдатае вечеринок Томасе и 12-летнем Маркусе с врожденным расстройством. Когда судьба сталкивает этих двоих, их жизни меняются сногсшибательно и навсегда.

"Лети со мной": смотрите трейлер

График показа фильмов

17-й фестиваль "Вечера французского кино" стартует 3 февраля в киевском кинотеатре "Жовтень" (торжественное открытие), харьковском кинотеатре Multiplex в ТРЦ Nikolsky и львовском кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ Forum Lviv. В течение февраля событие также состоится в Одессе, Днепре, Запорожье и Ровно.

Киев, Кинотеатр "Жовтень"

3 февраля, 19: 20 – "Высокая мода"

4 февраля, 19 :00 – "любовники"

4 февраля, 21: 00 – "Высокая мода"

5 февраля, 19: 00 – "Триумф"

5 февраля, 21: 10 – "Любовники"

6 февраля, 19: 30 – "Маленькая мама"

6 февраля, 21: 10 – "Триумф"

7 февраля, 19: 40 – "Лети со мной"

7 февраля, 21: 30 – "Маленькая мама"

8 февраля, 19: 30 – "Высокая мода"

8 февраля, 21: 30 – "Лети со мной"

9 февраля, 19: 30 – "Любовники"

9 февраля, 21: 30 – "Маленькая мама"

Харьков, Multiplex в ТРЦ Nikosky

3 февраля – "Высокая мода"

4 февраля – "Любовники"

5 февраля – "Лети со мной"

6 февраля – "Маленькая мама"

7 февраля – "Триумф"

8 февраля – "Маленькая мама"

9 февраля – "Любовники"

Львов, "Планета Кино" в ТРЦ "Форум"

3 февраля – "Высокая мода"

4 февраля – "Любовники"

5 февраля – "Лети со мной"

6 февраля – "Маленькая мама"

7 февраля – "Триумф"

8 февраля – "Маленькая мама"

9 февраля – "Любовники"