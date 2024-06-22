4 самых скандальных любовных треугольника в фильмах и сериалах
Источник:Vogue
Любовные треугольники – это увлекательная история, за которой так интересно наблюдать на экране. Отношения между несколькими людьми описывались еще в первых фильмах, ведь это страсть, увлечение и желание пережить такие эмоции самому.
В современную эпоху, когда общепринятые условия относительно табу в кино стираются, истории любовных треугольников взрываются с новой силой. Хотя они бывают странными и нелепыми, однако за ними всегда интересно наблюдать.
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Джек, Роуз и Кэл – фильм "Титаник"
Роуз вышла за высокомерного Кэла ради финансовой стабильности, однако Джек был его сильным соперником. "Титаник" получил славу не только благодаря спецэффектам, декорациям и диалогам, но и благодаря романтической троице.
Трейлер "Титаника": смотрите видео
Эйдан, Кэрри и мистер Биг – сериал "Секс в большом городе"
Для многих было загадкой, почему Эйдан решил вернуться к Кэрри после того, как она изменила ему с мистером Бигом (тем более после помолвки). Тем более, что он понимал, что и в этот раз ничего не получится. Кэрри не давала зрителям покоя, когда выбирала между двумя мужчинами. Однако есть вопрос: возможно, самой большой ее любовью был Нью-Йорк.
Ссора с Эйданом: смотрите видео
Мэдди, Нейт и Кэсси – сериал "Эйфория"
Главное правило в школах из американских сериалов: ты не можешь иметь отношений с бывшим парнем своей подруги. Кэсси нарушает его, и никто из этого треугольника не становится счастливым. Тогда как каждая сцена с невероятной Мэдди точно запомнится зрителям.
Ссора подруг: смотрите видео
Патрик, Арт и Таши – фильм "Соперники"
Двое теннисистов готовятся соревноваться друг с другом на корте. Но их противостояние идет даже дальше, ведь они готовы также бороться за любовь. Здесь нет глубоких метафор или рассуждений, а скорее горячие сцены и безумная ревность.
"Соперники": смотрите трейлер онлайн